ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

五大行庫房貸利率2.28%再創高　信義：「租不如買」優勢消失

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲最新五大行庫購屋貸款平均利率2.283%，雖較上月增幅不大，但也寫下金融海嘯後的新高。（圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

最新五大行庫購屋貸款平均利率2.283%，雖較上月增幅不大，但也寫下金融海嘯後的新高，同時也連續27個月新承做房貸利率超過2%。信義房屋專家表示，對比過去低利時代，利率高於2%每月的房貸利息成本和租金相比就沒有優勢了。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！　律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

[廣告]請繼續往下閱讀...

央行最新公布6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），購屋貸款平均利率由5月的2.282%，略增至6月的2.283%，雖然增加幅度不大，但也寫下金融海嘯後的新高，同時也連續27個月新承做房貸利率超過2%。

事實上，融海嘯後全球資金面偏向寬鬆，房貸利率連續170個月低於2%，對比現在動輒2.5%的首購利率，低利年代已成為回憶殺。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「利率低於2%時，每月的房租會比房貸利息還高，就財務上來看是租不如買，但利率高於2%每月的房貸利息成本和租金相比就沒有優勢。」

曾敬德表示：「這波利率上漲主要分兩段，第一段是央行連續升息拉升利率，市場上的全體房貸族都受到影響，而第七波選擇性信用管制後，則是因為銀行資金部位有限，造成房貸資源供不應求，銀行則是反映成本與選擇以價制量方式，新的房貸戶利率再度拉高。」

▲▼房貸,銀行,利率,成數,房貸壽險,地政士。（圖／記者陳建宇攝）

▲曾敬德表示，現在一般首購房貸利率約為2.5%，公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸。（示意圖／ET資料照）

曾敬德表示：「現在一般首購房貸利率約為2.5%，公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸，不然平均的房貸恐怕會高於2.283%。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「現在銀行發現可以以量制價，市場利率出現脫鉤情況，目前一般首購利率在2.5~2.7％，2.7%反而是最常見的，而若是第二屋以上，都出現3.2%以上的利率了。」

曾敬德補充：「以前房貸要地板利率感覺天經地義，現在一般民眾要申請地板利率感覺有點不可思議，短期內房貸產品還是屬於銀行市場，在資金有限的狀況下，訂價權還是在銀行端，民眾要申請時可以多方嘗試，包括銀行、純網銀、壽險與農會等。」

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！　律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：房貸利率限貸高利率低利率信義房屋住商不動產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

14人剩2人！大叔住青旅「房客全嚇跑」　櫃台無奈：也退你半價

腳臭跟清潔息息相關！活動主持人TAKE透露，他上台北工作就會入住青年旅館，不料某次遇到長滿鬍鬚的臭腳大叔，嚇得房客每個都退房，而他天真以為對方洗完澡，腳臭就會有所改善，結果辦完事回來後仍是臭氣沖天，「14張床就只剩下我跟他而已！」事後，櫃台人員也無奈釋出善意，願意半價讓他退房。

30分鐘前

只剩6年可用！　愛河第一排地上權建物3705萬元法拍

高雄近年房市熱，大大小小建商都積極推案，鑫富都建設因債權已屆清償期而未清償，名下持有的地上權建物，今年淪落法拍市場，遭拍賣原因為「給付票款」強制執行，一拍底價3705萬元，根據筆錄，目前租給餐廳使用，年收租金百萬元。

1小時前

五大行庫房貸利率2.28%再創高　信義：「租不如買」優勢消失

最新五大行庫購屋貸款平均利率2.283%，雖較上月增幅不大，但也寫下金融海嘯後的新高，同時也連續27個月新承做房貸利率超過2%。信義房屋專家表示，對比過去低利時代，利率高於2%每月的房貸利息成本和租金相比就沒有優勢了。

1小時前

百年餅舖燒毀後土地拆賣　買方曝重建計劃

台中百年老餅舖「一福堂」位於中區繼光街、中山路上的門市，2020年因疏於注意定期維護招牌電線，大門騎樓廣告招牌起火延燒至周邊住戶，店面也遭遇祝融焚毀，後續將建物拆除成為素地，據了解已有業者購入部分土地，將改建為套房住宅。

5小時前

褐地變黃金！中油總部有望南遷　周邊房價還有2字頭

中油總部真的要來了？緊鄰台積電楠梓廠，象徵高雄褐地重生的中油南部企業大樓，將設於原煉油廠A2區，傳出有新進度，預計將在2026年完成都市設計審議、2030年完工，未來總部有望南遷，根據實登統計，周邊房價還在2字頭。

6小時前

魔鬼藏在契約裡！　律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

房貸申貸困難，賣房族、購屋族可以如何「自保」？最新一集《地產詹哥老實說》邀請梅子律師温毓梅，分析房屋買賣契約的眉角，告訴讀者在合約中可以備註哪些內容，另外針對過去預售已購客，遇到央行溯及既往的信用管制，該如何主張自身權益。

7小時前

單月噴一半可支配所得養房　台中房貸負擔率飆破56%

去年Q4全國房貸負擔率為46.62%，購屋民眾每月須拿出接近一半的可支配所得用於償還房貸；房價所得比10.76倍，民眾幾乎要不吃不喝11年才有機會買房。觀察各縣市，購屋壓力增加最多的是台中，另外首購天堂嘉義竟也上榜第四名。

7小時前

東森房屋、自然美合辦「創富分享會」　潛在加盟主興致勃勃

今（22日）東森集團旗下的東森房屋、東森自然美於「東森廣場」K區地下街盛大舉行「東森創富分享會」，邀請有興趣參與加盟的朋友們共襄盛舉，除了介紹龐大的東森集團各項事業體，東森房屋加盟事業處協理蘇信閔、東森自然美加盟事業部副總羅少庭，詳細介紹東森房屋、東森自然美的市場優勢與加盟機制。

22小時前

高雄金融專區挑戰星、港　周邊商辦需求大增

位於亞灣的亞洲資產管理中心高雄專區，22日舉行揭牌典禮，高雄市長陳其邁表示，高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，市府期待加速「引資」，專家表示，將對整體區域發展有著加分作用，商辦需求率先大量增加。

23小時前

「又大又貴」水湳地上權拆多標組合　三越、遠百參與說明會

隨著台中國際會展中心年底開幕，市府再度釋出園區北側核心地段「經貿段6、8地號」設定地上權案，過去這2塊全街廓開發萬坪土地因「又大又貴」流標，此次再度舉辦說明會，並採多標組合式，現場吸引新光三越、遠東百貨兩家百貨龍頭到場。

7/22 16:52

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鄉民熱議1公設變砲房　專家：應..

鄭姓董娘再出手布局　豪斥11...

福斯撤出「新店汽車一條街」　大..

潮州10年人口減逾千人　房屋鑑..

文山指標案一期首批屋主轉手　戶..

投資公司斥4.1億　一口氣打包..

女友要他「套房半價租給妹妹」　..

褐地變黃金！中油總部有望南遷　..

14人剩2人！大叔住青旅「房客..

爸媽在台北有房就不用努力了？網..

ETtoday房產雲

最新新聞more

14人剩2人！大叔住青旅「房客..

只剩6年可用！　愛河第一排地上..

五大行庫房貸利率2.28%再創..

百年餅舖燒毀後土地拆賣　買方曝..

褐地變黃金！中油總部有望南遷　..

魔鬼藏在契約裡！　律師教戰買屋..

單月噴一半可支配所得養房　台中..

東森房屋、自然美合辦「創富分享..

高雄金融專區挑戰星、港　周邊商..

「又大又貴」水湳地上權拆多標組..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366