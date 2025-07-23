五大行庫房貸利率2.28%再創高　信義：「租不如買」優勢消失





▲最新五大行庫購屋貸款平均利率2.283%，雖較上月增幅不大，但也寫下金融海嘯後的新高。（圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

最新五大行庫購屋貸款平均利率2.283%，雖較上月增幅不大，但也寫下金融海嘯後的新高，同時也連續27個月新承做房貸利率超過2%。信義房屋專家表示，對比過去低利時代，利率高於2%每月的房貸利息成本和租金相比就沒有優勢了。

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央行最新公布6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），購屋貸款平均利率由5月的2.282%，略增至6月的2.283%，雖然增加幅度不大，但也寫下金融海嘯後的新高，同時也連續27個月新承做房貸利率超過2%。

事實上，融海嘯後全球資金面偏向寬鬆，房貸利率連續170個月低於2%，對比現在動輒2.5%的首購利率，低利年代已成為回憶殺。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「利率低於2%時，每月的房租會比房貸利息還高，就財務上來看是租不如買，但利率高於2%每月的房貸利息成本和租金相比就沒有優勢。」

曾敬德表示：「這波利率上漲主要分兩段，第一段是央行連續升息拉升利率，市場上的全體房貸族都受到影響，而第七波選擇性信用管制後，則是因為銀行資金部位有限，造成房貸資源供不應求，銀行則是反映成本與選擇以價制量方式，新的房貸戶利率再度拉高。」

▲曾敬德表示，現在一般首購房貸利率約為2.5%，公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸。（示意圖／ET資料照）

曾敬德表示：「現在一般首購房貸利率約為2.5%，公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸，不然平均的房貸恐怕會高於2.283%。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「現在銀行發現可以以量制價，市場利率出現脫鉤情況，目前一般首購利率在2.5~2.7％，2.7%反而是最常見的，而若是第二屋以上，都出現3.2%以上的利率了。」

曾敬德補充：「以前房貸要地板利率感覺天經地義，現在一般民眾要申請地板利率感覺有點不可思議，短期內房貸產品還是屬於銀行市場，在資金有限的狀況下，訂價權還是在銀行端，民眾要申請時可以多方嘗試，包括銀行、純網銀、壽險與農會等。」

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