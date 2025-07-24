全新住商智能體驗　AI變裝看見想像

▲住商不動產近期於官網正式推出全新「AI變裝」功能，進一步優化線上賞屋體驗。（圖／住商不動產提供，下同）

房產中心／綜合報導

在數位轉型持續深化的趨勢下，住商不動產近期於官網正式推出全新「AI變裝」功能，進一步優化線上賞屋體驗。此功能結合AI圖像辨識與風格模擬渲染技術，讓消費者在瀏覽房屋照片時，只需點擊AI變裝鍵即可預覽多種裝潢風格的模擬圖，包含現代簡約、無印風、奶油風、北歐風等熱門設計風格，協助買方快速進入情境、加速決策流程。

針對過往房屋銷售過程中常見的「空屋難以想像空間潛力」問題，AI變裝功能提供了實際的視覺解方。無論是預售、空屋、中古屋甚至像毛胚屋，這種待裝修物件，皆可透過系統自動轉換為風格化的室內模擬圖，讓消費者不需憑空想像，即可具體看見不同空間配置的可能樣貌。此舉不僅提升了房源的可看性與溝通效率，也降低買賣雙方在初期評估階段的資訊落差與不確定性。

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AI變裝物件 看見想像

點擊住商官網首頁「AI變裝」Banner進入，此專區刊登的房屋物件皆已導入AI變裝功能（點我體驗）。在物件頁面中，透過系統自動生成多種風格的裝潢模擬圖，包括日系無印風、法式奶油風、侘寂美學等主流設計風格，協助買方從不同角度理解空間潛力與呈現可能性。

透過具體的視覺變裝呈現，潛在買方可快速判斷空間是否符合個人需求，並據此評估後續裝潢方向；對賣方與經紀業者而言，風格化的圖像表現亦提升物件吸引力，進一步帶動線上點閱與實體看屋的詢問熱度。加盟店利用AI變裝技術，提升賞屋效率，讓買賣雙方溝通更順暢，買方能更清楚想像未來生活，賣方也能更有效推廣物件。

智能賞屋新時代住商持續優化買屋體驗

住商不動產表示，「AI變裝」是智慧房產平台服務深化的起點，未來將持續強化技術、擴大應用場景，協助消費者在找房、看房到決策的各階段，獲得更直觀、高效且貼近需求的使用體驗。透過AI變裝，房屋不再只是靜態資訊，而是具備溝通力的視覺素材。住商期望藉由科技應用，讓每一間房屋的潛力被具體看見，並進一步提升市場溝通效率與交易節奏，幫助消費者每一次看房都更接近理想生活的模樣。

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