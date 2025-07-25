蛋黃地段永不敗　信義區房仲點名4大熱區「房價完全沒跌」

▲信義區為台北市超精華蛋黃區，房價難下跌。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市進入寒冬，交易量窒息，甚至傳出不少房價下跌的消息。但房仲指出，蛋黃區地段永不敗，以信義區來說，可分為4大購屋熱門區段，供給量相當有限，這段時間以來房價也完全沒有下跌，長線來看仍是緩漲格局。

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自從去年919央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市交易急凍，除了交易量大幅衰退，也傳出不少房價下跌的消息。不過，東森房屋台北松高加盟店東高炳賢表示：「市場不佳之際，更證明了蛋黃區不敗的道理，以台北市來說，信義區就是最精華的行政區，目前為止房價完全沒有出現下跌。」

高炳賢表示：「當前台灣經濟最大的變數就是關稅，但其沒有到將重創經濟那麼嚴重的程度，事實上股市、經濟表現都並不差，在一些供給量有限的蛋黃區，購屋剛性需求依舊存在，房價難下跌，就像是信義區估計未來還會持續緩漲。」

高炳賢介紹，信義區有4大購屋熱門區段，首先是信義計畫區，交易最夯的不是上億元的頂級豪宅，而是屋齡20年左右的物件，坪數普遍在40~60坪、總價6000~9000萬元，換算單價約150萬元左右，其中又有7000萬元限貸門檻以下的物件最為搶手。此外該區的小坪數套房也很夯，以常見的屋齡10~20年社區來說，單價行情約130~160萬元，總價帶抓在1400~2300萬元。





▲信義區吳興街商圈緊鄰信義計畫區，公寓成交單價落在50~80萬元，CP值高。（圖／ET資料照）

第二是北醫、吳興街商圈，高炳賢指出，該區以老公寓、中古華廈產品為主力，華廈屋齡普遍在30~40年，成交單價落在80~90萬元，以3~4房產品最為常見，總價抓在2000多～4000萬元；公寓方面靠近莊敬路的價碼較高，單價約60~80萬元，而若是靠山邊的吳興街284巷、600巷一帶，成交單價約在50~60萬元。

第三是松德路、信義路六段一帶，老公寓成交單價約60~70萬元，第四為松山高中商圈，老公寓單價則落在70~80萬元左右。

整體來說，高炳賢表示：「信義區熱門區段條件佳，有大量辦公人口支撐需求，還有頂級的門牌、一流的學校、便捷的交通機能，吸引許多雙北的首購、換屋族都非常想搬進，在房市供給量有限的情況下，價格自然難跌。」

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