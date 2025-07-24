捷運藍線西屯6站點最多　沿線還有千萬元中古屋

▲台中捷運藍線正式於6月施工，由高架段的海線先行，不過途經西屯段，因地下化工程複雜，成為施工重點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運藍線正式於今年6月26日施工、預計2034年完工。這條新路線將從海線貫穿台中市區，並在市政府站與現有的綠線交會。藍線的西屯區擁有6站點，為行政區中最多，信義房屋專家認為，西屯區房市的剛性需求穩定，沿線電梯華廈、國宅，還有總價千萬元物件。

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台中捷運藍線正式於今年6月26日施工，由高架段的海線先行，不過途經西屯段，因地下化工程複雜，成為施工重點，不少民眾憂心未來可能面臨短期交通不便。然而，通車後的區域發展無限，房市需求也持續受到支撐。

信義房屋中科東大店長范阮鳴表示：「藍線西屯段的B9至B14站點沿著台灣大道分布，涵蓋東海大學、榮總、中科、澄清醫院、朝馬、百貨商圈及台中市政府等重要地區。」

▲30年以上的電梯華廈如國安一路上的國宅，成交總價約1000萬元上下，成為首購族及小資族的熱門選擇。（圖／記者陳筱惠攝）

這些站點串聯了台中的教育、醫療、科技及政商樞紐，創造大量職業需求，也使居住產品多元化，包括小豪宅、電梯社區、低總價華廈、透天及收租房等，吸引自住客群。

范阮鳴進一步分析：「西屯區房市的剛性需求穩定，尤其是面向東海大學樹海景觀的新落成小豪宅，受到榮總及澄清醫院醫師、中科主管階層、教授及律師等高素質族群青睞。這類物件單價約落在每坪60~65萬元，總價多在4000萬元以上，房型以3房或4房為主，部分配有雙車位。」

此外，屋齡10至18年的電梯社區，三房總價約2000～3000萬元，周邊商圈如「JMALL」及「米平方」廣場提供便利的餐飲及購物選擇，也吸引外區購屋者。

若購屋預算有限，30年以上的電梯華廈如國安一路上的國宅，成交總價約1000萬元上下，成為首購族及小資族的熱門選擇。同時，西屯區也有一些透天物件，其中屋齡20至25年、921地震後完工的住宅最受青睞，雖以自住為主，釋出量較少。

▲捷運藍線西屯段不僅串聯科技、工業、醫療、教育及商辦等城市重要機能，更是海線進入市區的必經之地。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋中二區協理王聖憲表示：「捷運藍線西屯段不僅串聯科技、工業、醫療、教育及商辦等城市重要機能，更是海線進入市區的必經之地。隨著交通建設逐步完成，未來從台中市政府、舊城區到太平的通勤效率將大幅提升，進一步推動台中市的都市發展。」

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