台積帶旺嘉義房市　在地嘆：田中央單價近40萬誰買？

▲有網友在馬稠後園區工作，想要購屋卻發現周邊太保、朴子等地，都被投資客盤據，感嘆「台積電對在地人是福是禍還真不知道。」（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在嘉義設廠，近年房價出現驚人漲幅，在地網友表示，他在馬稠後園區工作，想要購屋卻發現周邊太保、朴子等地，都被投資客盤據，無奈說：「在太保都是田的地方，花1坪快40萬元來買房，寧可買市區。」感嘆「台積電對在地人是福是禍還真不知道。」

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原PO在網路論壇《Mobile01》指出，他在馬稠後產業園區工作，因工作需求常駐朴子，目前與家中長輩同住，但希望能夠獨立購屋。然而，朴子目前新案以電梯公寓、華廈為主，且多未開挖地下1樓。

他透露，不考慮戶數少於70戶的華廈、電梯公寓，主要是擔心管理費及電梯維修費等問題。此外，近期地震頻繁，他更重視建案是否有地下室。他認為，有地下室的建物在結構安全性上更具保障。

看完朴子、太保等周邊區域新案一輪，他發現許多同事也有相似購屋需求，且認為要在「太保都是田的地方，花1坪快40萬元來買房，寧願回都市多花一點。」感嘆「台積電對在地人是福是禍還真不知道。」

PO文引來網友熱議，有網友建議，嘉義市湖仔內重劃區內建案選擇豐富，且生活機能相對完善，距離工作地點僅需15~25分鐘通勤時間，讓他決定改到該區看屋。

區域 2025年成交量 預售均價 (萬元) 太保 52筆 35.5 朴子 29筆 33.6

▲太保、朴子今年均價與成交量。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡透露，馬稠後產業園區位於鹿草、朴子交界，具備交通便利與完整生活機能，距嘉義科學園區、高鐵嘉義站車程約10分鐘，並鄰近台82線，可快速連結國道一號、國道三號及台61線，聯外交通便利。

根據實登統計，以目前朴子、太保預售均價來看，太保房價略高於朴子，今年成交價最高達37.1萬元，主因是嘉義太保是目前嘉義話題最多的區段，包括有高鐵站、全台最大戶外美式Outlet「華泰名品城」第2間分店，帶動購屋信心，就有網友把已購客稱為「太保勇士」。

至於嘉義市湖子內重劃區，因離交流道近，聯外交通便利，且區域生活機能已成型，新案價格來到35萬元上下，呂冠衡說：「湖仔內、太保價格其實相差不多，一個是買現成的生活圈，一個是買區域未來性，個人選擇見仁見智，剛需就依個人需求選擇，反倒是目前受信用管制影響，整體買氣猶如一灘死水，已沒有購屋熱區可言。」

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