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北台中74環內神秘凹陷區　4字頭「甜甜圈」新案一次到位

▲▼ 聚佳豐美 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區近年擔任中台灣房市領頭羊角色，近期周邊出現新案主打14期生活圈「4字頭房價」一次到位，在北台中市區殺出重圍。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區近年擔任中台灣房市領頭羊角色，尤其14期重劃區的預售價格頻頻刷新紀錄，最高站上每坪8字頭，讓許多購屋族大嘆高不可攀。然而，就在距離14期不到600公尺、步行可達、車程約一分鐘的地方，竟出現每坪4字頭起跳的住宅新案，成為「北台中生活圈裡最後的甜甜價」。

過去被視為蛋白區的潭子區，絕大多數位於台中74環線外圍，因此其實鮮少有人知道，潭子區南邊大概有1/10面積位在74環內，並且夾在北屯兩大領漲區「機捷特區」與「14期重劃區」中間，不僅共享台74線雙匝道、鐵路高架捷運化紅線頭家厝站，更鄰近昌平、崇德、頭家商圈。

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▲▼ 聚佳豐美 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲潭子區南邊大概有1/10面積位在74環線內，並且夾在北屯兩大領漲區「機捷特區」與「14期重劃區」中間，成為真正凹陷區。（圖／業者提供）

而這塊被內行人才熟知的「真房價凹陷區」，不僅填補了14期、機捷特區的生活機能，在交通動線與學區資源上，早已與北屯形成完整的「共同生活圈」，如今該區新案開價竟仍能找到每坪4字頭起跳、也讓該案成為「北台中生活圈裡最後的甜甜價」，成為房市裡最夯的I'm Donut?。

但也因生活圈發展完全，開發商要取得土地困難異常，也讓區域過去只要推案，都能快速完銷，最新預售案聚佳建設多年前取得具備歷史感的工廠，三面臨路且基地面積高達2107坪，何時推案一直成為在地人引頸期盼的目光。

▲▼ 聚佳豐美 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「聚佳豐美」實際距離北屯14期重劃區不到600公尺，不僅享有崇德商圈、頭家厝生活圈的完整機能，更具備接軌14期計畫區、機廠捷運沿線的發展潛力。（圖／業者提供）

在經過田野調查與產品規劃後，「聚佳豐美」以近年少見的大規模住宅基地，並且全案規劃強調開放空間與社區共享理念，採用低建蔽率、高綠覆率的方式，在社區導入「S型綠帶廊道」，將公園綠意導入社區，實現「綠入生活、景在家中」的居住風格後，早鳥登場。

「聚佳豐美」實際距離北屯14期重劃區不到600公尺，不僅享有崇德商圈、頭家厝生活圈的完整機能，更具備接軌14期計畫區、機廠捷運沿線的發展潛力。相同生活圈的北屯新案，單價動輒6字頭起跳，品牌建商更站上8字頭，相較之下，「聚佳豐美」早鳥推案單價僅4字頭，不少購屋族直呼：「這才是真正的合理價！」

通勤四軸交通樞紐坐擁絕對優勢，交通上，新案位處台74快速道路環內，左擁右抱崇德、潭子交流道，南北串聯一氣呵成。再加上三大國道系統（國1、國4、國3）環繞，以及近距離台鐵紅線頭家厝站也可直接串連捷運綠線「松竹站」，通勤效率直逼蛋黃區，形成「鐵、公、捷、快」四軸並進的稀有優勢。

▲▼ 聚佳豐美 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「聚佳豐美」最令人讚賞的還有教育資源，則鄰近明

除了交通地點連在地人都挑不出毛病外，「聚佳豐美」最大優勢還包括擁有七大成熟生活商圈囊括頭家商圈、漢神洲際商圈、崇德商圈、松竹商圈、大買家商圈、昌平商圈、機捷好市多商圈機能。最令人讚賞的還有教育資源，則鄰近明星學區頭家雙語國小、明星私校衛道中學、明道中學、育仁雙語中小學等，直接完整涵蓋學齡教育到青少年階段。

在戶型上「聚佳豐美」產品定位明確，規劃3、3+1、4房，坪數36~40坪，迎合市場首購與換屋自住需求，打造「一步到位」的生活藍圖。室內格局不僅相當方正，無暗房設計成為標配，即便是三房產品，也都配置浴缸，提供下班後泡澡舒壓的生活儀式感，對於注重生活品質的剛需買盤來說，無疑是一大加分。

此外，部分戶型更設有彈性空間，可依需求規劃為書房、育兒間或儲藏室，滿足現代家庭對於機能彈性的高標準。從空間使用、建材挑選到收納細節，處處展現建商對自住市場的洞察與用心，也讓「聚佳豐美」在產品力上，與高總價案比肩，卻以更親民門檻取得青睞。

▲▼ 聚佳豐美 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「聚佳豐美」以近年少見的大規模住宅基地，並且全案規劃強調開放空間與社區共享理念，導入「S型綠帶廊道」成為注目焦點，圖為3D外觀示意。（圖／業者提供）

值得注意的是，部分戶型更出現「廳中窗」的特殊設計，在餐桌旁再設計一扇窗，不僅提升整體採光與通風，也讓餐廳空間不再只是機能場域，而成為家中真正能「呼吸」的生活角落。這樣的設計讓用餐過程多了陽光灑落與空氣流動的自然感，也大幅拉高了空間的通透度。

▲▼ 聚佳豐美 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲值得注意的是，部分戶型更出現「廳中窗」的特殊設計，展現建商對自住市場的洞察與用心。（圖／業者提供）

聚佳建設專案經理許智堯說：「這裡的生活便利度不亞於北屯，更勝北屯，我們希望這個建案，是一個帶動整個區域機能與質感再升級的『居住場景』，如今在地段稀缺、價格高漲的台中重劃區市場中，『聚佳豐美』以該區多年來少見具備『地王規模』登場，目前早鳥優惠推出以4字頭，可入住3-4房，不用屈居2房，勢必在熱度居高不下的北台中市場掀起話題。」

關鍵字：潭子新案4字頭北台中甜甜價購屋族聚佳豐美房價14期機捷早鳥

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