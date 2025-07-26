1里1社區太罕見！「大鵬華城」納6000人　里長竟是水果大王

記者項瀚／台北報導

新店「大鵬華城」是新店最大型的單一社區，甚至大鵬里中就只有它1個社區，「一里一社區」相當罕見。記者採訪大鵬里里長喬天鼎，他除了介紹了社區的現況與特色，也分享自己的故事，過去他在澳門經商月營業上千萬，4年前回台接手里長的背後藏了一個有洋蔥的原因。

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▲大鵬里里長喬天鼎帶記者參觀「一里一社區」的新店「大鵬華城」。（圖／記者項瀚攝）

新店「大鵬華城」佔地廣達1.1萬坪，為新店最大的單一社區，是早期空軍眷村改建的軍宅，共有20棟住宅大樓，總計1282戶，屋齡25年。有趣的是，新店大鵬里內就只有它一個社區，也就是「一里一社區」的概念。

記者實地走進「大鵬華城」，除了20棟住宅大樓，還有一棟4層建物「大鵬華城活動中心」，裡面有幼兒園、里長辦公室、禮堂等等，這棟也是該社區所謂的公設空間。

新店大鵬里里長喬天鼎今年37歲，他表示：「一里一社區相當方便，舉凡像是選舉投票等活動，住戶們在自己的社區內即可完成，此外我們社區管理費非常便宜，10年前每坪（室內實坪）僅20元，現在40元，算下來每戶每月僅1000元出頭、每年1萬元出頭。」

喬天鼎說明：「大鵬華城管理費便宜有3大原因，首先是社區規模夠大、戶數夠多，再來由於一里一社區，因此可向政府爭取經費，用於社區內的維護，第三是社區內有許多住戶志工，認養社區內大量的花圃。」

▲大鵬里里民活動中心、里長辦公室就在「大鵬華城」社區裡。（圖／記者項瀚攝）

喬天鼎表示，「大鵬華城」是空軍眷村改建，當時只有符合身份的軍人家庭可以承購，社區自住比例極高，總計約5000~6000人，約有6~7成住戶都是原住戶或其子女，剩下3~4成才是後來才買進來的，因此大家都頗有共同話題，彼此關係也相當不錯。

稀有的一里一社區的里長，工作量會不會很大？喬天鼎說：「全社區都在同一個里，與所有里民都相當緊密，住戶們都大小事不斷地來，但一一地替大家解決問題，真覺得非常快樂。」

喬天鼎透露：「我過去住在澳門，在那裡經商賣水果，開了5家分店，每月營業額可達300~400萬元港幣（1100~1500萬元台幣），但在2021年父親中風，我想著沒什麼事情比陪伴家人還重要，便舉家回到台灣，接著也接下父親新店大鵬里的事務，接著2022年選上大鵬里里長。」

現在喬天鼎的生意也還在持續做，但他手上更重要的是大鵬里里長工作，因此水果生意也有所縮編，目前月約100萬元港幣（約300多萬元台幣），收入對比過去減少許多，但對他來說里長工作更有成就感。

在「大鵬華城」居住超過20年的高先生表示：「一里一社區的好處不少，像是里舉辦的中元普渡，聖誕市集等活動，大家因為都住在同一社區，參與程度都很高，相當熱鬧，很有向心力，這種感覺非常好。此外，大鵬里的發展協會也可以協助照顧社區的長者，還有共餐可以直接在社區裡享用。」

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