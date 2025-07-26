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北外環4期明年徵地！「大台南1小時生活圈」 　3區受惠最明顯

▲北外環四期工程規劃路線不變 明年6月完成用地取得。（圖／台南市府提供）

▲北外環四期工程規劃路線不變 明年6月完成用地取得。（圖／台南市府提供）

記者陳致平／綜合報導

台南市區北外環快速道路全長約13.5公里，目前二期工程順利，預計在2026年完工東段路線、西段路線則會在2027年完工，其中最後一段第四期工程也在近期舉辦公聽會，將在明年6月完成用地取得，實現大台南一小時生活圈的願景。對此，也有建商看好區段發展，整體開發優勢吸引建商提早插旗布局。

台南市工務局日前召開台南都會區北外環第四期工程（東工區）用地取得公聽會。工務局表示，已依規定發函給土地所有權人並公告，強調程序合法。針對規劃問題，工務局則強調，路線規劃經審慎專業評估。

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工務局說明，考量鹽水溪河寬河幅有限，施工時在行水區落墩連續圍堰，恐造成水道束縮，易形成馬蹄形渦流，加劇對堤身衝擊，影響河防安全。此外，堤前落墩，恐造成潰堤危險。為確保民眾安全，不建議於治理計畫線內高灘地落墩北外環道路路線，因此規劃於溪頂寮大橋東側由鹽水溪北岸微調轉至南岸。

雖然有市民建議，北外環道路應沿鹽水溪北岸堤防興建，工務局對此回應，若採北側路線，將有大量住宅房屋面臨拆遷，且依水利法規定，橋墩不得施設於堤前坡、水防道路上及平行治理計畫線內。

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

▲工務局日前召開北外環第4期公聽會，有居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝）

工務局進一步解釋，評估過程中已將「鹽水溪北岸路線方案」、「鹽水溪南岸路線方案」及「鹽水溪南、北兩側配對路線」等方案納入比較評估，經比較路線長度、房屋拆遷量、與地區連接性、工程費用、土地徵收補償等項目，最後採行「沿鹽水溪南、北兩側配對路線方案」。

工務局強調，此規劃完全不影響快速道路的交通行進，且可提高交通運轉效率。北區、中西區、永康區、安平區通勤民眾不須橫跨鹽水溪，可減少塞車之苦。

台南市區北外環快速道路的建設，不僅大幅縮短了台南市區與南科的通勤時間，更成為牽動區域房市動能的關鍵因素。隨著北外環道路系統的逐步完善，尤其未來全線通車後，其快速便捷的交通優勢將更加顯著，預期將為北區、安南與永康區帶來龐大的居住與產業需求

這股強勁的發展潛力吸引了眾多建商的高度關注，這一帶結合交通便利性與優質居住條件的「整體開發優勢」，使得周邊區域被建商選中，像是九份子重劃區房市因而受惠詢問度增加。

▼工務局說明，北外環道路工程全長約13.5公里，總經費約227億元。（圖／台南市府提供）

▲北外環四期工程規劃路線不變 明年6月完成用地取得。（圖／台南市府提供）

關鍵字：台南北外環道路工程規劃

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