春安里戶數5年暴增6倍　嶺東商圈第一間星巴克來了

記者陳筱惠／台中報導

擁有南屯區最大里之稱的文山里，加上春社里、春安里，人口數多達2萬7886人，尤其是春安里5年來戶數暴增6倍，而位於春社、春安里內的嶺東商圈首間星巴克，也於暑假登場。信義房屋專家認為嶺東商圈已經擺脫學生商圈，商業氛圍更具質感。

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▲嶺東生活圈再添話題亮點，全區首間星巴克插旗文山一路與忠勇路口、甫成屋的建案「國聚之見」直接3店面打通。（圖／記者陳筱惠攝）

嶺東生活圈首間星巴克插旗文山一路與忠勇路口，店面位於甫成屋的建案「國聚之見」社區，直接3店面打通，不僅象徵品牌對區域發展潛力的肯定，也為當地居民增添新生活據點。

▲實際觀察人口數據，光是文山里、春社里、春安里，5年來人口以每月53人增加，目前人口數多達2萬7886人，吸引連鎖業者插旗。（圖／記者陳筱惠攝）



實際查詢，星巴克房東為國聚建設，國聚建設副總卓慶能表示：「嶺東第一次出現星巴克，本來店面是打算成屋後再看是出租、銷售，恰好連鎖業者在評估很多社區後決定落腳，對我們、住戶、區域與業者都是四贏。」

南屯區過去被筏子溪切割，分為東西兩側，以西的文山里、春社里、春安里、寶山里，腹地雖大但多有工業區佔據，實際觀察人口數據，光是文山里、春社里、春安里，5年來人口以每月53人增加，目前人口數多達2萬7886人。

▲位於建功自辦重劃區大案陸續交屋後的春安里，5年前戶數僅481戶，如今戶數暴增6倍來到2992戶，人口也從1032人，增加至5219人。（圖／記者陳筱惠攝）



尤其是位於建功自辦重劃區大案陸續交屋後的春安里，5年前戶數僅481戶，如今戶數暴增6倍來到2992戶，人口也從1032人，增加至5219人。

信義房屋七期河南店周冠泓說：「嶺東商圈已經擺脫學生商圈，以前以平價餐飲、小吃為主，現在開始出現越來越多質感咖啡店、異國料理、特色選物店，氛圍整個不一樣了。」

他指出：「近年周邊推案增多、人口結構也跟著改變，不僅吸引小家庭與首購族群進駐，也帶動消費層級升級，過去如『精銳印象天籟』樓店月租約6.5萬元、『豐邑菁科城』角店大約5.5萬元，以前學生一畢業就搬走，現在不少人乾脆在這落腳成家，整個商圈活力也不同了。」

住商不動產嶺東科大加盟店陳孟詮則認為：「以目前忠勇路周邊行情來說，該社區具備質感、綠意，星巴克承租約百坪面積，月租金應落在20萬元左右。」

▲未來2、3年嶺東周邊還有精科園區三期、春安產業園區，以及「市政路延伸計畫」，都讓嶺東的房市有實質性的支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

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