醫療院所熄燈潮？大東後繼無人　中醫診所1.58億出售

▲蔡雪汶中醫診所位於鹽埕區，面臨院長退休後將熄燈，近期整棟打包1.58億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄開業50年老字號大東醫院，因後繼無人決定最快9月歇業，蔡雪汶中醫診所也面臨院長退休後將熄燈，近期整棟打包1.58億元出售，在地民眾都相當不捨，而另一間洗腎診所舊址，在該院搬家後同樣開價1.58億元，專家表示，有機會吸引建商整合開發。

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大東醫院是鳳山歷史悠久民營醫院，開業至今50年，近期爆出院長考量後繼無人與身體狀況，決定最快9月歇業，舊址尚未傳出租、售計畫。之前被網友爆料的錦英診所，因有民眾向衛生局檢舉醫師是密醫，該醫院被處停業1年處分，沒想到最後以1.7億元整棟售出。

而「蔡雪汶中醫診所」位於高雄鹽埕七賢三路，根據最早《Google Maps》顯示，2009年就已開業，至少經營16年，目前整棟診所出售中。

▲大東醫院是鳳山歷史悠久民營醫院，開業至今50年，近期爆出院長考量後繼無人與身體狀況，決定最快9月歇業。（圖／翻攝大東醫院）

根據銷售資料，該診所地坪100.7坪、建坪168.88坪，屋齡18年，為地上3樓透天，開價1億5800萬元出售，負責銷售的住商不動產高雄民族大順加盟店總經理黃世宏表示，該診所目前正常營運，當初為院長自地自建用來開業，因院長已有退休規劃，診所將在退休後熄燈，才會決定整棟出售，讓不少在地人相當震驚與不捨。

黃世宏分析，鹽埕商圈觀光效益成熟，七賢路一帶的土地開發潛力逐漸受到建商關注，單坪地價約120~130萬元水準，近年已有不少建商收購舊透天卡位，除自用、收租外，也頗具改建潛力。在地仲介分析，整棟月租金約10~15萬元左右，投報率約1%上下，若順利整合新案至少4字頭起跳，。

▲除了中醫診所，近期還有洗腎診所舊址也要出售。（圖／記者張雅雲攝）

除了中醫診所，近期還有洗腎診所舊址也要出售，該診所位於復興一路，今年5月搬家後繼續經營，舊址目前邊租邊賣，整棟6樓透天屋齡42年，開出1億5800萬元出售，也能只租1~3樓，租金為22萬元，換算投報率1.6%。

台慶不動產正興百駿加盟店店東劉俊緯表示，復興一路作為貫穿南北高雄的重要交通幹道，屬於成熟商業區核心地帶，周邊中正路金融機構林立，交通便利，形成完整的商圈。

診所舊址名稱 位置 坪數 開價 (億) 現況 大東醫院 光遠路 － － 預計最快9月歇業 蔡雪汶中醫診所 七賢路 地坪100.7坪、建坪168.88坪 1.58 營業中 高欣診所 復興路 地坪116.4坪、建坪511.14坪 1.58 搬家到七賢路 錦英診所 中山路 地坪62.01坪、建坪132.15坪 1.7 爆出密醫風波已停業

▲高雄醫療院所舊址現況。（ETtoday製表）

目前該區域土地單坪價格介於80~120萬元之間，店面租金以地坪換算，單坪租金約落在2000元左右，整條路商家林立，空租率維持在低檔，租賃市場一向相當穩定。

劉俊緯說：「由於該區地段精華、發展早，不少建築屋齡都達危老條件，也吸引多家建商有意整合沿線舊透天，發揮土地最大利用價值，雖曠日費時但若能成功整合，未來新案開價也要5字頭。」

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