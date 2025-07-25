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晚5年買房多花231萬、少3坪　1區卻可越買越大

▲竹北、高鐵特區、房地產、買房、建案、房屋、賣房。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣市雖然房價也是大幅上升，但反而購屋人越買越大，不同於六都步調。（圖／記者陳凱力攝）

記者項瀚／綜合報導

晚5年買房代價大，七都平均購屋總價要多花231.3萬元，同時還少買到3坪大空間。不過有趣的是，新竹縣市雖然房價也是大幅上升，但反而購屋人越買越大，不同於六都步調。

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住商機構觀察聯徵中心統計，Q1台購屋貸款平均鑑估值達1374.8萬元，較2021年同期增加231.3萬元，增幅高達20.2%。進一步觀察全台七大都會區數據，平均鑑估值皆成長2百餘萬元以上，其中又以新竹縣市鑑估值分別成長592.5、889.1萬元最高。

坪數方面，2021年~2025年間，從45.1坪縮水至42.0坪，減少3.1坪，其中以南二都的台南、高雄購入建物面積分別縮水5.7、5.4坪最多。值得注意的是，新竹縣市不僅房價成長驚人，且也是七大都會區中，唯一建物面積維持成長的縣市。

▲▼ 全台暨六都歷年購屋貸款平均鑑估值與面積 。（表／住商提供）

▲全台暨六都歷年購屋貸款平均鑑估值與面積。（表／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，南二都房市過去以透天、大坪數物件為大宗，惟歷經市場趨勢變化，不管是供給或需求皆以小宅為主，加上消費者薪資水準漲幅遠低於房價走勢，致使南二都民眾晚5年購屋，平均每人少買一間約5坪大的空間。

住商不動產新竹圓環昕語研加盟店店長趙康翔表示，大新竹地區購屋人會出現「房價越來越貴、民眾卻越買越大」的趨勢，主要原因有2。

第一，趙康翔表示：「是2021年至今年台股漲勢有目共睹，而本身會有股票分紅的竹科客，獲利更是驚人，但他們也深怕資產隨股市波動，因此願將熱錢流往不動產市場，並由於薪資水平較高，以換屋、高總價物件為大宗，造成大坪數市場仍有一定支撐力道。」

第二，趙康翔表示：「新竹縣市過去熱區在東區的關埔重劃區，但近年來該區開發飽和，買氣遞延到北區、香山區等處，而上述區域市場供給又以大坪數物件居多，因此造成整體房價上揚、建物坪數也跟著大幅起漲。」

東森房屋竹南運動公園加盟店長饒心奣補充：「從新竹蛋黃區外溢出來的園區客，確實都希望購入面積較大的空間，因為既然都買到比較遠、比較便宜的地方了，當然就要住得舒服一點，以竹南頭份來說，園區科主要都是選擇3房。」

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關鍵字：買房房價鑑價坪數住商不動產東森房屋

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