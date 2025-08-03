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國際建築大師齊聚台中！　他點出年輕人設計盲點

▲▼ 建築大師 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全球建築界指標人物 Sir Peter Cook（中）七度來台，鼓勵年輕建築師跳脫框架，從生活中尋找靈感。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市政府都市發展局、戴育澤建築師事務所及台灣大方廣人文美學協會共同舉辦「英國建築師暨教育家Sir Peter Cook 學術交流」，英國建築師Sir Peter Cook爵士也點出年輕世代應跳脫建築的制式框架，莫忘「玩心」。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！　律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

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全球建築界指標人物 Sir Peter Cook，以「Cheerful Architecture」為題，分享超過60年建築生涯的創作歷程與觀察，同時鼓勵年輕建築師跳脫框架，從生活中尋找靈感。

Sir Peter Cook爵士大有來頭，更是曾經競圖獲選台中市古根漢博物館、有著建築女帝之稱的建築師札哈·哈蒂的老師，對全球建築文化帶來深遠影響。進行建築設計作品演講，吸引學術界、建築師、不動產業者等領域的學者、學生逾600人參與，現場座無虛席，反應熱烈。

建築師戴育澤說：「這是 Sir Peter Cook 第七度來台，也是其2025年國際巡迴演講的重要一站。他在演講中多次強調玩心的重要性，鼓勵年輕世代跳脫建築的制式框架，從日常生活中發現靈感與趣味。」

▲▼ 建築大師 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯聚建設與日本百年建築巨擘鹿島建設旗下的中鹿營造簽署合作協議，聯手打造地標性高端住宅「聯聚玉衡大廈」。（圖／記者陳筱惠攝）

緊接著，另一場引發建築界關注的合作案也在台中正式宣佈。聯聚建設與日本百年建築巨擘鹿島建設旗下的中鹿營造簽署合作協議，聯手打造地標性高端住宅「聯聚玉衡大廈」。

鹿島建設自1840年創立至今，參與無數國際重大建設，包括日本首座摩天大樓，技術實力雄厚，擁有耐震、綠建築、智慧工地等領域領先經驗。聯聚建設創辦人江韋侖表示：「此次與鹿島合作，是品牌對工程品質持續精進的體現。他強調：「好還要更好，是我們的責任。」

該建案將採用高規格CNS 560高拉力鋼筋，結構強度提升50%，並導入台北101等級鋼材。全案預計取得耐震設計、綠建築與智慧建築等多項標章，成為台中最高住宅建築的新地標。

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關鍵字：建築台中SirPeterCook合作案地標

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