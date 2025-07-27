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姊妹合夥當菜籃族投資客　妹上網問賺錢該怎麼分？

▲▼ 高雄火車站,站前商圈,福懋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友上網問，與姊姊一起購屋投資，獲利後該怎麼分？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年房市大好，不少菜籃族購屋，一轉手直接獲利出場，有網友透露她之前與姊姊一起投資，姊妹同心獲利出場，但她只拿回自備款，最近姊姊提出再投資，以她的名義購屋，並承諾賣出後會分給原PO部分獲利，原PO坦言不願再投入，但忍不住上網問網友該怎麼分？

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原PO在網路論壇《Dcard》透露，過去她曾與姊姊合作購屋，由她支付頭期款，但房貸姊姊負責。後來房價上漲，姊姊轉手獲利，僅還給她原始投資金額，未分配獲利部分。她當時沒有計較，認為姊姊急需用錢。

現在姊姊再次提出合作投資，但這次要求將房屋登記在原PO名下，以原PO名義申請房貸，之後房貸由姊姊按時繳納，並承諾未來房子賣掉後，獲利會分給她。然而，原PO坦言不願再投入資金，且對姊妹獲利如何「分配比例」感到疑惑。

PO文一出引來網友熱議，有網友建議，受政策影響，部分地區房價已開始下跌，投資風險增加，應慎重考慮，也有網友分析，家人間的投資容易產生爭執，建議獲利的分配條件應以書面合約明確記載。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲儘管合購有風險，市場上仍有不少投資客、置產客願意參與類似投資。（示意圖／記者張雅雲攝）

而原PO也透露，她名下已有房產，不符合新青安資格，對此，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，金錢糾紛容易對家庭關係造成長期傷害，即使是親人間的投資合作，也應建立完善的退場機制，應明確約定出資比例、權益分配、管理責任，萬一之後姊姊不繳貸款，或姊、妹中有人過世，後續繳不出房貸，出現爭議該如何處理。

最公平的做法是「依出資比例進行分配」。謝哲耀說：「不管是妹妹付頭期款、姊姊負責房貸，或是其他組合，都應該計算雙方總出資金額，按照實際投入的比例來分配獲利，而非簡單的一人一半。」可以避免因為不同階段出資金額差異造成的不公平。

儘管合購有風險，謝哲耀透露，市場上仍有不少投資客願意參與類似投資。「特別是預售屋市場，4~5年後才完工，如果價格有優勢，投資客還是會進場。」

即使面臨第2戶貸款成數僅5成的限制，謝哲耀說：「重點還是在價格，若投資客、置產客評估有獲利空間，還是會有人願意承擔較高的自備款比例。」

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關鍵字：投資房產獲利合購糾紛

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