高樓層建案變多　一票讚「景觀好、蚊蟲少」！住戶曝2致命傷勸退

▲高層樓視野遼闊。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，有網友指出，發現最近的建案，樓層似乎越蓋越高，甚至出現30層的大樓，好奇高樓的居住優勢有哪些？對此，信義房屋專家指出，景觀好、採光好、視野遼闊，是許多人買高樓層所重視的，不過要多留意抗震結構。

有網友指出，最近看到很多新建案，樓層越蓋越高，很多都超過20層樓，她舉例高雄鳳山區有24層住宅、仁武區則達29層，三民區更出現高達30層的大樓。他也不禁好奇，「住在超高大樓有什麼優點？除了空氣新鮮、視野一級棒，還有什麼特別的優勢嗎？」

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對此，有網友點出優點，「蚊蟲少很多是真的」、「視野比較好」、「有些超高樓設計很美，讓人覺得尊爵不凡」、「景觀好，採光通風視野都比較好」、「身分地位的象徵」、「噪音少很多」。

▲等電梯讓人心累。（示意圖，與本文無關／記者鄺郁庭攝）

也有人點出等電梯跟噪音的問題，「電梯要特別注意，看速度快不快，每層戶數多不多」、「我現在住20幾樓的大樓，回家看到電梯都在高層，心情就盪了」、「時間很多的人才會買高樓，光等電梯就飽了」、「地震火災逃生較難、停電爬樓梯較麻煩」、「電梯布告欄有機會看完」、「沒有鄰屋幫忙擋音波，高樓層其實很吵」、「看過竹北好幾戶20樓以上的，其實高樓四面無建物遮蔽，噪音反而會比較大，四面八方的聲音都傳得過來。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，買高樓層的人，不外乎注重的是景觀、採光、視野遼闊，蚊蟲、蟑螂也會少一點，「因為牠們跑不到高的地方」，不過要多留意建築物的抗震結構是否安全。曾經理也提到，等電梯是一定會遇到的，尤其是尖峰時刻，難免會花比較多的時間，只能提早出門，避開尖峰時刻。