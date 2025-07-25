砸14.5億買高雄「麗尊飯店」　興富發：多角化經營

▲興富發（2542）以14.5億元買下高雄「麗尊飯店」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

興富發（2542）多角化經營，除了推出許多商辦案，也布局飯店市場，今（25日）公告以14.5億元購入高雄「麗尊飯店」。興富發表示，該飯店硬體設施、營運都維持得相當不錯，會先繼續以麗尊品牌經營。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！ 律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

[廣告]請繼續往下閱讀...

興富發（2542）公告，以14.5億元買下高雄苓雅區「麗尊飯店」，土地約509坪，單看地價約284.8萬元，交易相對人為麗尊開發公司。

「麗尊飯店」屋齡約28年，目前還在營業中，其位於五福一路，旁邊就是高雄文化中心，地段精華，飯店經營的生意也相當不錯。

興富發副總廖昭雄表示：「興富發朝向多角化經營，麗尊飯店硬體設施、營運都維持得相當不錯，會以回租的形式，以麗尊的品牌繼續經營。」至於未來是否引進國際品牌，則也在未來的評估範圍內。

事實上，興富發這幾年除了住宅推案，也積極布局商用不動產，今年9大案在線銷售的個案，總銷合計1542億元，其中就有一半的量體是商辦。

此外，興富發也積極投入飯店市場，目前已手握5大飯店案。包2022年開幕營運的台南安平「雅樂軒飯店」，還有即將開幕的金山「新北北海溫泉洲際酒店」，以及台中七期「Andaz安達仕酒店」、高雄「Hyatt Regency凱悅酒店」。

▲興富發「新北北海溫泉洲際酒店」即將開幕。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！ 律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」