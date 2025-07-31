離捷運站3分鐘！斯文里都更案總銷拚90億　蓋地上13層建物

▲北大同核心區門面再造 斯文里二期整宅公辦都更案招商成功。（圖／住都中心提供／下同）

記者陳致平／綜合報導

台北市住宅及都市更新中心25日宣布，在大同核心區的斯文里二期整宅公辦都更案招商成功，由都美建設為最優申請人，這同時也是蘭州斯文里整宅地區首件招商成功之公辦都更案，全案預估更新後約可興建樓地板達9,800坪以上，總銷售金額約90億元以上。

住都中心指出，該案基地在大同區大同段一小段391-2地號等7筆，以蘭州斯文里整宅地區中斯文里二期社區及其東側建物，基地面積為4,849平方公尺（約1,466.82坪），現況私有產權252戶，住宅單元狹小，每戶僅約8至12坪，公共空間長年滲水，隨著建物老舊、年久失修，今年初曾發生火災意外，住戶期待透過都市更新重建家園，提升居住品質。

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▲北大同核心區門面再造，都更案地點相當便捷，離大橋頭捷運站騎車僅需3分鐘。（圖／住都中心提供）

住都中心於2016年起配合政策設置工作站，2020年住都中心成為公辦都更案實施者後，因計畫調整，在2023年啟動住戶溝通，徵詢住戶意見配合公辦都更政策轉軌公開徵求出資者方式續行，經14個月整合達85%招商意願，並順利在今年3月公告招商。

住都中心進一步說明，都美建設成為最優申請人，接下來的規劃方案以「延續紋理、融入日常」的設計理念回應社區再生的需求。未來預計興建RC構造之地上13層、地下3層建築物，於地面層規劃店鋪及街角綠意廣場，不僅滿足社區住戶的使用需求，同時顧及與相鄰地區住戶的鄰里關係性，符合住宅更新的未來趨勢，並承諾取得綠建築標章，打造優質安全之環境。全案預估更新後約可興建樓地板達9,800坪以上，總銷售金額約90億元以上。

▼都美建設更新後模擬圖。（圖／住都中心提供）