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台中6月售樓王一口氣賣10億　重劃區全軍覆沒

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「雙橡園1518」本月首波實價登錄一次揭露26筆，社區均價達86.9萬元，創下區域記錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

觀察實價登錄，台中市6月預售屋交易共計31億元，總交易件數113筆，其中，「雙橡園1518」共計26筆，其次「鉅陞藏賦」9筆交易、接下來就是西區「勤美之真」6筆。專家認為坪數規劃切近真空帶，且此次交易重回市中心，重劃區全軍覆沒。

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台中市6月預售屋交易，截至7月28日，共計出售總金額31億元，總交易件數113筆。其中，「雙橡園1518」首波實登一口氣揭露26筆，社區均價每坪86.9萬元，成為單元二中最高價社區，高樓層成交單價更衝上91.8萬元，更占全市預售屋銷售1／3。

其次則是同樣位於南屯區，南屯路上的「鉅陞藏賦」，6月共計9筆交易，共賣出1.79億元，該案基地面積830.06坪、規劃地上24層、地下5層，共有248戶住家，格局規劃1~3房、坪數規劃18~45坪，鄰近捷運南屯站，為開發相當成熟的五期重劃區。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

第三名則是西區勤美集團第二案「勤美之真」，該案供給271戶，實登目前筆數已來到130戶，平均單價來到73.03萬元，該案基地緊鄰勤美誠品綠園道、勤美術館、市民廣場，周遭有許多特色餐廳，生活機能十分完善。

「雙橡園1518」基地位於公益路，鄰李科永圖書館與黎新公園，標榜「零店面」純住宅。雙橡園開發總經理魏櫂良表示：「以近期交屋的『雙橡園2279』來說，已購客皆表示，建築外觀與空間質感超越期待。包含貼心的社區軟體服務，全棟石材呈現的大器氛圍，以及車道不會車的動線，皆讓人如『開盲盒』般驚喜。」因此，該案在鐵粉支撐下，甫進場就創造不錯銷售率。

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲許多重劃區主打首購市場，規劃多為20坪上下小宅，雖然總價看似親民，但實際居住空間有限，加上利率環境不再寬鬆，購屋人更傾向選擇一步到位的產品。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲廖香婷說：「除了地點、品牌外，此次個案的產品規劃『不至於過小』，32~65坪格局，相比近期重劃區小2房，也得衝破預算限制來說，這樣的坪數配置更符合實際居住需求，剛好切中市場空缺，自然推升銷售速度與價格表現。」

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關鍵字：台中房市雙橡園預售屋交易

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