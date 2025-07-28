房價終於跌了！　Ｑ2國泰指數揭新竹以南率先修正

▲Q2國泰房價指數出爐，新案房價終於開始跌了。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

Q2國泰房價指數出爐，新案房價終於開始跌了，不過七都走勢分歧，雙北持續走升，新竹縣市及中南部呈現下跌。專家分析，分歧的狀況相對罕見，背後的原因很多，首先是這幾年漲的區域本就容易最先修正，再來是雙北對政策調控比較麻木，像是有了抗藥性。

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代表新建案市場的2025年Q2國泰房地產指數公布，全國可能成交單價來到 57.77萬元，較上季微跌0.25％，新建案房價終於跌了。此外，議價率增加、30天銷售率下滑，成交量指數則大幅下滑18.8%。





▲2025年Q2國泰房地產指數。（表／國泰提供）

國泰指出：「央行本季續維持現行選擇性信用管制，受嚴格放貸、市場觀望交互影響，銷售率創16年新低，成交量創8年新低，房市交易持續降溫。」

國泰表示：「Q2房市對比上一季價穩量縮，但南北價格漲跌分歧，整體房市表現偏弱，相較去年同季為價漲量縮，市場價量背離，2024Q4~2025Q2連續3季房市呈現價穩量縮盤整格局，市場變化有待審慎觀察。」

相較上一季，台北、桃園房價仍持續上漲，新北穩定，其餘地區則呈現下跌，其中又以高雄、新竹縣市跌最多，跌幅分別來到4.6、5.9%。成交量方面，新北、桃園、高雄走升逾1成，但新竹縣市、台南重衰逾6成，買氣低迷氣氛擴大。

房市專家何世昌表示：「過去房市多頭讓建商頗具底氣，因此去年Q4、今年Q1國泰房價指數未現下跌，Q2才開始跌了，未來Q3下跌的機率高，若兩季下跌，房市反轉、轉入空頭的格局就確立了。」

不過，何世昌強調：「當前七都房價走勢分歧，這是相對罕見的，上一次是在1990~2000年時期，台北市補漲、其他縣市下跌，如今雙北相對穩健，過去漲多的新竹、中南部出現修正。」

何世昌分析：「房價走勢分歧的原因很多，其中包括這幾年漲幅不同，加上雙北對政策調控比較麻木，像是有了抗藥性，大家都知道，熬過這波又是一片康莊大道。」

▲國泰房價指數走勢圖 。（圖／國泰提供）

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