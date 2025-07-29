196億呆帳新進度　中鼎：GCEH重整計劃通過

▲今（29日）中鼎召開重訊記者會，由楊宗興親自主持報告，說明債務人GCEH重整計畫進度。（圖／翻攝自證交所）

記者項瀚／台北報導

中鼎（9933）在美國所承攬的BKRF工程，196.04億元款項無法如期拿到，公司面對重大危機。今（29日）有新進度，中鼎表示，法院通過GCEH重整計畫，與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認。

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國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）4月代子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）公告，所承攬的BKRF工程，其業主BKRF母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH），依美國相關規定聲請重整。

簡單來說，就是中鼎幫該公司興建煉油廠後，196.04億元工程款項收不回，中鼎表示，其占中鼎合併總資產比率約15.7%，均已依美國法律規定作有擔保設定，款項不是收不回，而是會逐年收回，今年公司預期不會全數提列減損。

不過，當時消息一出，中鼎股價仍連吞4天跌停。對此，中鼎董事會決議通過辦理私募普通股案，發行股數上限為9萬張，私募價格不得低於參考價格的8成，另原定股利由「2+0」改成「1+1」來因應。

觀察中鼎財報，由於提列損失約31億元，致使EPS（每股純益）為-1.52元。

5月28日時面對小股東東砲火連連，董事長楊宗興回應：「依據重整支持協議，中鼎美國已與GCEH簽署服務合約，提供總額美金0.75億元之工程服務，來優化該廠之製程及操作穩定性，目前該廠已在去年12月試車營運，產能已達到設計產能的9成以上，對公司還款能力深具信心，重整協議中也與其他債權人約定，2030年後將處分該廠。」

今（29日）中鼎召開重訊記者會，由楊宗興親自主持報告，說明債務人GCEH重整計畫進度。他說：「GCEH的重整聲請已於美國時間2025年7月28日舉辦確認聽證會，並於同日發布法院確認命令通過GCEH重整計畫，法院通過的重整計畫與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認。」

楊宗興接著說：「如能完成且其他行政程序可順利進行，預計重整計畫可望於2025年8月中旬以前生效，待生效日確定後中鼎美國會再行公告。」

楊宗興表示：「目前已由專業鑑價公司進行應收帳款預期可回收金額評估，後續會依據其所評估之可回收金額，按會計原則衡量是否需增列預期信用減損損失。」

BKRF工廠已順利正式生產，目前產能介於每日產製8500桶到9000桶再生柴油，產品亦已順利銷售。



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