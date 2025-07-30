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台南知名牛肉湯店曝盤讓　在地：月售833碗租金打平

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲《鴻品牛肉湯》分店市政府店已經開店6年，22日無預警歇業，店家歇業後自曝將盤讓分店，月租金15萬元。（圖／翻攝自Facebook／鴻品牛肉湯）

記者張雅雲／高雄報導

台南最招牌的牛肉湯，每個台南人都有自己的口袋名單，總店在台南永康開店28年的《鴻品牛肉湯》，分店市政府店已經開店6年，22日無預警歇業，店家歇業後自曝將盤讓分店，在地透露，月租金15萬元，以招牌精選牛肉湯180元換算，月售833碗打平租金。

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《鴻品牛肉湯》位於台南中西區中華西路二段，是不少台南人的牛肉湯口袋名單，號稱牛肉都是新新供應的的溫體牛肉 ，總店位於永康開店28年，招牌菜色像是最多人點的精選牛肉湯、霜降牛肉湯、牛肉麵等，都是老饕到台南必吃的美食。

沒想到已經開店6年的分店市政府店，5月還在粉專徵才，22日就無預警熄燈，該店25日在粉專PO文證實已開始盤讓，並透露「這麼晚才通知是因為店內有不少東西需要處理，對已經預約訂位的顧客我們也深感抱歉。」不少老顧客直呼「為什麼要盤讓？不是生意不錯嗎？」

據查，該店租賃及買賣實登均無紀錄，在地房仲透露，該店因為長期缺工才決定收攤，開出盤讓金150萬元，月租金15萬元，共有地上2樓，坪數分別為150坪，1樓做為店面、2樓可做員工休息室、儲藏室。若以月租金15萬元換算，月售833碗大碗精選牛肉湯，店租就回本，以該店的人氣程度，應可輕鬆達成。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲牛肉都是新新供應的的溫體牛肉 ，總店位於永康開店28年，分店日前熄燈。（圖／翻攝自Facebook／鴻品牛肉湯）

住商機構高屏澎區協理林祺博表示，中華西路一帶以餐飲業集中聞名，附近有台南市政府、家樂福安平店、台南運河等，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工，人口快速進駐帶動商圈發展，餐飲業已形成群聚效應。

該區透天店面以土地坪數換算，1樓單坪租金約1000~1300元。純土地租賃，則每坪落在500~600元，以餐廳來看，租金雖然都不低，但因為有足夠的消費客源，大型店面也相當搶手，反倒是因為餐飲業人力招募困難，不少店家撐過疫情卻撐不過缺工。

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關鍵字：台南牛肉湯溫體牛鴻品租金盤讓

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