中國買家砸錢狂掃房！美國1.17萬戶被買走　加州災民盼：釋出空屋

▲加州房子是中國買家首選。（示意圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

根據全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）最新資料，從去年4月到今年3月，中國買家在美國購屋的總支出大幅成長83%，其中加州仍是首選地區。儘管中美政治局勢緊繃、美方加強簽證限制，中國投資者仍搶進美國房市，試圖藉由海外資產對抗國內經濟壓力。

加州《信使新聞》（The Mercury News）報導指出，中國買家在美國購屋時，經常採取一次付清的方式。國際不動產平台Juwai IQI執行長安薩里（Kashif Ansari）表示，這群買家相較其他族群更傾向使用現金交易，顯示其對美國房市信心十足。加州吸引了中國買家約36%的購屋交易，馬里蘭州和紐約州則分列第二與第三。

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資料顯示，中國人一年內在美國共購買1萬1700棟住宅，幾乎是前一年的兩倍，每戶平均成交價約120萬美元（約新台幣3600萬元），其中近七成的買家表示購屋目的是「自住」而非投資。

《華爾街日報》報導，今年1月加州洛杉磯爆發野火，燒毀了成千上萬間房屋，像是太平洋斷崖（Pacific Palisades）和伊頓這些地區受到特別嚴重的破壞。也因為這場災難，讓原本就存在的「空屋太多卻沒人住」問題更被注意到。

房地產公司 Compass 的經紀人拉德（Ashleigh Rader）表示，現在大家都在搶房子，住房明顯不夠，所以房子應該回歸「住人」的本質，而不是只拿來當投資工具。

事實上，自2008年金融風暴以來，美國房價一度下滑，吸引不少中國買家趁勢入市，尤其偏好洛杉磯東邊的聖蓋博谷（San Gabriel Valley），當地房型寬敞，且華人社區活躍，成為熱門地點。

儘管如此，加州大學洛杉磯分校的住房研究員菲力普斯（Shane Phillips）指出，洛杉磯的空屋比例相較全美平均水準仍屬偏低，但對於因今年1月野火流離失所的家庭而言，這些未被利用的空屋卻是寶貴的資源。

一位名叫阮瓊恩（Joan Nguyen）的居民與丈夫及兩名年幼孩子在伊頓野火中失去了家，她表示，情勢緊迫，希望屋主們能釋出空置房產，讓需要幫助的人有地方落腳。