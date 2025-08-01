台美關稅高於預期！　建材、營造廠淡定：無直接性衝擊

▲美國總統川普拍板台灣關稅20%，高於市場預期，且比日本、韓國的15%還要高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

美國拍板台灣關稅20%，高於市場預期，且比日本、韓國的15%還要高。不過，上市建材、營造廠表示，產業的相關原料大多從中國、東南亞進口，美國對台關稅高低對其成本不變；且為內需產業，對產業也沒有直接的影響，但仍要留意國內整體經濟成長是否導致間接影響。

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達欣工程副總陳士修表示，建案工程建材的主要成本包括混凝土、鋼筋等等，基本上都是台灣生產，其原料不是來自台灣、就是從大陸及東南亞進口。另外，常見的磚材不論是哪一類型，也幾乎沒有從美國進口，還有廚具、衛浴等等，除國產外，大多就是從日本、歐洲進口。

陳士修表示：「營建業各項建材及其原材料，基本上絕大多數都不需從美國進口，因此美國對台課徵高、低關稅，對國內營建業來說，並沒有直接性的影響，但仍要留意高於預期的關稅，對台灣經濟成長的衝擊。」

陳士修表示：「這段時間以來，營建成本相對穩定，各建材廠商也沒有因為關稅公布在即，而有任何調整價格的提前因應，反倒是國內的碳稅政策，對營建業的成本才有直接的影響。」

▲關稅高低，對營建業沒有直接性的影響。（圖／ETtoday資料照）

國內磚材龍頭冠軍磁磚表示：「磚材的原材料主要來自中國，因此成本方面確實不會受到關稅影響，至於產品銷售方面，大多是以內需市場為主，以冠軍為例占比高達95%，且幾乎沒有賣到美國去，因此同樣不受關稅影響。」

冠軍磁磚補充：「比較需要留意的是，部分東南亞國家出口到美國的稅率，低於台灣出口到美國的稅率，那可能就會出現東南亞磚材傾銷至台的問題，影響本土產業，不過政府過去就已有相關的反傾銷措施，未來也期盼持續嚴格落實。」

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