桃園分署8月聯合拍賣會5日登場　精華地段不動產邀有緣人當地主

▲桃園分署將於8月5日舉行聯合拍賣會，其中的龍潭區廠房。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署8月份聯合拍賣會即將登場，桃園分署指出，8月1日將拍賣多款包包，8月5日聯合拍賣會將拍賣包括桃園區公寓、蘆竹區房屋土地、龍潭區廠房土地等多筆不動產，另有及汽車、實體股票、無實體股份等，相關資訊可參考桃園分署官網拍賣公告。

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▲桃園分署將於8月5日舉行聯合拍賣會，其中蘆竹區海湖區樓房。（圖／桃園分署提供）

桃園分署表示，8月5日登場的拍賣會當天上午10時許在桃園區富國路100號（分署車輛保管處）拍賣2010年出廠黑色馬自達轎車一輛，該車外觀狀態良好，本次為該車第2次拍賣，歡迎有需要民眾參考購買。

當日下午2時30分起，在桃園分署（桃園市桃園區復興路18號13樓拍賣室）進行不動產拍賣，本次拍賣物件相當多元，包括桃園區永安路5層樓公寓，各樓層均有獨立出入口及陽台或平台。亦有現為工廠使用之龍潭區鐵皮房屋，室內面積約50餘坪，但基地周遭土地開闊，利於使用；另有中壢區長沙路熱門地段店面之持分、蘆竹區海港路多間相鄰近房屋及基地持分、楊梅區耕地持分等。本次拍賣不動產種類繁多，包括住家、店面式、工廠式建物可供投標選購。

▲桃園分署將於8月5日舉行聯合拍賣會，其中的中壢區長沙路店面。（圖／桃園分署提供）

此外，另有桃園區、平鎮區、大溪區及其他行政區之多筆土地亦將於同日進行拍賣，桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆投標，有意投標民眾可至桃園分署網站下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

8月5日下午3時30分起在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣，拍賣物件包括有實體股票、無實體股份等，有意購買民眾要把握機會。為落實政府公權力，確保國家公法債權之實現，桃園分署將持續積極辦理各項動產、不動產之查封及拍（變）賣作業，於每月第1週星期二下午3時，定期舉辦「123聯合拍賣」活動，更多詳細資訊，可至桃園分署官網獲取相關訊息。