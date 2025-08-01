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嶺東1500坪全聯掛招　一查房東是「最大土地公」

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市南屯區的嶺東商圈，近期除了迎接區域第一間星巴克外，位於國立台中科技大學南屯校區旁的全聯旗艦店近期也掛上招牌，距離舊全聯僅350公尺不說，在地人更熱烈歡迎，一查這近1500坪的全聯，房東是全台土地公台糖。

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▲▼ 嶺東，全聯，超大旗艦店 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲位於台中市南屯區的嶺東商圈，近期除了迎接區域第一間星巴克外，超大間全聯旗艦店也將插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

位於南屯區寶文段50-22地號，基地面積近1500坪，將興建3棟建物，起照人為全聯實業，實際走訪，全聯招牌已經掛起，經查，該地為台糖所有，為2023年12月時，透過地上權招標租給全聯20年，當時的得標權利金5810萬元，每年租金166萬元。

▲▼ 嶺東，全聯，超大旗艦店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全聯共計砸下超過1億進駐，而該地隔壁則是籌辦27年、預計今年底驗收的國立台中科技大學南屯校區。（圖／記者陳筱惠攝）

實際換算，加上興建成本，全聯共計砸下超過1億進駐，而該地隔壁則是籌辦27年、預計今年底驗收的國立台中科技大學南屯校區，初估2027年暑假進駐教職員招生，而周遭高樓林立。

住商不動產嶺東科大加盟店陳孟詮則認為：「雖然嶺東商圈腹地能開發的土地不多，但未來5年勢必還有其他移入人口支撐，包含精科園區三期、春安產業園區，以及市政路延伸計畫帶動，南邊也有第一大商場，聽聞等新全聯營業後，350公尺外的舊全聯就將搬遷，而目前該店也已經不少人詢問中。」

▲▼ 嶺東，全聯，超大旗艦店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新設大學校區常伴隨教育、生活、交通、商業等連鎖效應，尤其嶺東周邊人口密度高，也可能進一步帶動周邊不動產與店面租售行情變化。（圖／記者陳筱惠攝）

在地居民奇先生說：「舊全聯周邊不好停車，也因校區興建完工得差不多了，周邊畫上不少紅線，本來就難停車又更難停，未來的全聯還有停車空間，賣場也更大，對這邊來說是發展上的一大好事。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

陳孟詮也認為：「新設大學校區常伴隨教育、生活、交通、商業等連鎖效應，尤其嶺東周邊人口密度高，也可能進一步帶動周邊不動產與店面租售行情變化。」

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關鍵字：台中南屯全聯商圈台糖

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