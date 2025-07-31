【廣編】市心朗朗「楊梅市中心」現屋交屋　3～4房含露台戶、稀有店面同步公開

▲市心朗朗全案位處楊梅市中心精華地段。

圖、文／市心朗朗提供

在寸土寸金的市中心，要找到一間空間充足、價格合理的家，越來越難。而位於楊梅市心的【市心朗朗】，近期全新完工，限量釋出多元房型，三房、四房含露台戶與稀有店面同步公開，其中「四房含平面車位」優惠總價1388萬起，更是自住、換屋族群爭相詢問的熱點。

主力四房約42坪，格局方正、動線順暢，適合二孩家庭、三代同堂或居家工作需求；三房戶型機能靈活，滿足小家庭、首購族期待；另有珍稀露台戶型，擁有私家戶外空間，讓生活更添餘裕；少量釋出的臨路店面產品，更是進可攻、退可守的理想資產配置。

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全案位處楊梅市中心精華地段，步行即達瑞梅國小、車程五分鐘可至楊明國中，親子接送方便安心。生活圈內擁有全聯、星巴克、UNIQLO、愛買商圈，採買休閒一應俱全；3分鐘上中山高，5分鐘到埔心車站，南北通勤同樣輕鬆。社區特別規劃200米林蔭迎賓大道，隔絕市區喧囂，打造鬧中取靜的綠意歸家感。搭配現屋可交屋、全案建材用心、基地規模大器，無論是購屋、換屋還是創業置產，皆為進場良機。

【市心朗朗】全新完工・稀有釋出

三房／四房含露台戶・臨路店面同步公開

四房含平面車位，限時總價1388萬起

貴賓專線：03-481-6111

建案網站：https://www.neo-vision.com.tw/web/project_single.aspx?pk=145

基地位置：桃園市楊梅區新農街二段239巷

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