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限貸令引爆建商金流危機　專家示警：爛尾樓恐掀骨牌效應

全台傳出零星爛尾災情，專家擔憂會出現骨牌效應。圖為花蓮預售屋「綠野仙蹤」。（翻攝自花蓮網路租屋售屋社群臉書粉專）

▲全台傳出零星爛尾災情，專家擔憂會出現骨牌效應。圖為花蓮預售屋「綠野仙蹤」。（翻攝自花蓮網路租屋售屋社群臉書粉專）

圖文／鏡週刊

金龍海嘯重挫房市，交易量大幅銳減，建商資金緊縮疑慮再起；今年以來，嘉義、花蓮驚爆爛尾，全台零星個案不斷傳出，第七波信用管制依舊緊掐建商資金命脈，專家擔心，爛尾恐如骨牌效應從二線城市延燒到都會區，而受傷最深的還是買方。

第七波信用管制（限貸令）一刀開鍘，直接衝擊準備交屋的民眾。而這把火也燒到建商，今年以來房市陸續驚爆爛尾樓，日前北部一家40年甲級營造廠傳出財務危機，旗下10多處工地進度喊停；花蓮預售屋「綠野仙蹤」建商在交屋前夕落跑，一度無法交屋，據悉，原建商2年前已資金緊張，今年碰上限貸令，更是直接被出局。

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搶貸風暴未完，建商出現零星爛尾，吉家網董事長李同榮認為是一大警訊，「一旦建商資金斷鏈，爛尾樓和消費糾紛會越來越多，受害的仍是民眾。」他提醒，要是信用管制不鬆綁，依舊緊掐建商金流，爛尾樓效應恐從二線城市延燒到都會區，屆時無論是產業界或消費者，都會受傷。

李同榮強調，應以歷史為鑑，1995年到2001年的逾放比（銀行逾期未還款貸款金額占銀行總放款金額比例，被視為觀察貸款人繳款的穩定度）在短時間內急遽上升近5％，「就像摩爾定律（Moore's law）產生的骨牌效應，只要出現一間爛尾樓，後面就有連鎖反應，等市場購屋信心下滑，房子賣不掉，大建商也受不了。」

他提醒，這次「金龍海嘯」應不至於這麼慘烈，只是未來幾年經濟景氣不明，要特別小心建商資金斷鏈，避免房價從緩跌變暴跌，「5月底國銀逾放比為0.16%，政府認為在相對安全水位，沒有警覺。」

其實建商無法如期完工或停工，受害最深的仍是民眾。對此，住宅消保會創會理事長吳翃毅指出，爛尾樓影響層面廣泛，而依照過往經驗，最倒楣的都是消費者，「無論是建商宣告破產或後續賠償順位，最不利的仍是弱勢買方，這十幾年來，沒有例外。」


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關鍵字：鏡週刊限貸令建商房產雲

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