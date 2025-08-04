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實測租屋不再霧煞煞　北市31所院校「租金地圖」上線

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照

▲再過1個月，就要迎來大學開學季，許多新生們也開始準備找尋租屋。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

再過1個月就要迎來大學開學季，許多新生們也開始準備找尋租屋。台北市地政局推出「大專院校租金地圖」，以31所大專院校為中心，整理周圍1公里的租金資訊，記者實際測試，認為對於一個北漂、或是對校園區域不熟悉的新生來說，有很大的幫助。

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台北市擁有全國最多的大專院校及學生人數，學生租屋需求殷切，為提升租屋市場資訊透明，台北市政府地政局於「臺北地政找房＋」平台，全新推出「大專院校租金地圖」，該地圖以學校為中心分析租賃實價登錄資料，彙整歸納北市轄內31所大專院校，運用地理資訊系統（GIS）環域分析技術，統計校園周邊1公里內近1年租賃實價登錄資料，並整合附近生活機能與公共設施資訊。

▲▼ 。（圖／翻攝自台北市地政局）


▲「大專院校租金地圖」彙整歸納北市轄內31所大專院校。（圖／翻攝自台北市地政局）

台北市地政局表示，為貼近學生的實際需求，平台針對常見的租屋型態，如分租雅房、分租套房、獨立套房，分別統計成交租金，同時也納入整戶出租的行情，方便考慮合租者參考，讓學生及家長能依自身需求快速掌握市場租金水準。

此外，「大專院校租金地圖」租金地圖租金統計以「總價」為主要呈現方式，直接反映各類租屋型態的月租支出，並分別統計25分位數、中位數與75分位數，顯示租金高低分布情形，協助學生快速找尋可負擔住宅。另外平台也設計「總價」與「單價」切換功能，可以月租預算為評估找房優先考量，或分析不同租屋型態與租金單價的關係。

記者實際測試，認為以地圖的方式呈現，顯示出校園周圍路名，並整合週邊機能、公共設施，且在每一項公設中都備註距離校園的遠近，這些功對於一個北漂、或是對校園區域不熟悉的新生來說，有很大的幫助。

在租金方面，除了有1公里內的統計資料，將地圖放大後也可以看到出現過租賃交易的社區，也有各社區的介紹，對於鎖定物件來說相當便利，建議可以將心儀的社區再貼到售屋網站上查詢、或詢問在地房仲，進一步了解是否有待租物件。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，當今實價登錄純熟，租賃市場也越來越透明，此外民眾對於行情「可視化」也越趨依賴，北市地政局推出的「大專院校租金地圖」就像是民間在房屋買賣常用的《樂居網》一樣，直接透過地圖掌握區域的房價的相關資訊。

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關鍵字：台北市地政局租金大學開學租屋東森房屋

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