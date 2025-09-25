雙薪220萬想生孩「買2房還是3房？」　全場見條件勸退：太吃力

▲原PO猶豫要買兩房還是三房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

市中心房價貴，就算是租屋也不便宜，不少人會選擇住在郊區，每天通勤上下班，一對年薪220萬元的夫妻表示，在新北工作，但房價太貴了只好往外圍看，尋找桃園A7與林口A9等地區的房子，看上3個物件，由於未來要生小孩，猶豫要先買2房，還是直上3房，貼文掀起討論。

原PO在Dcard發文，自己與先生年薪合計約220萬元，手頭有300萬元自備款，另外還預留200萬現金及約250萬投資資產。夫妻倆目前都在雙北工作，無奈房價高不可攀，只好轉向A7、A9地區尋覓合適房源。

原PO目前看中3間房，第一間預售屋是林口A9三房含車，總價約2000萬元，生活採買偏遠，預計明年底交屋。第二間是A9兩房含車，總價也是2000萬元，預計2027年交屋，鄰近中心商業區，大眾交通便利。最後一間是桃園A7三房含車，成屋，總價1500萬元，離公車或捷運站走路約20分鐘。

原PO透露，未來有生小孩打算，猶豫是否應該趁新青安政策還在時，直接入手三房，還是先買兩房比較實際，她也擔心新青安結束後，房貸壓力會影響生活品質。

對此，網友認為雙薪220萬，還要扛房貸、養小孩，生活壓力會很大，勸他們再緩緩，「年薪220萬，還要生小孩，建議租房」、「這條件買2000萬太硬了吧，不要小孩可以買2500萬」、「現在這個時間只建議買蛋黃，而你們買不起，所以等吧，這種收入硬買如果還遇到房價修正會很想死」、「現在就是再租一年，邊等邊看，等量出來再來買都還來得及」。