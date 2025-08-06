關稅陰霾籠罩房市！專家喊不樂觀：恐一路低迷到明年

▲關稅對房市將帶來一定程度的影響。（圖／記者林挺弘攝）

文／彭蕙珍／今周刊

美台關稅稅率終於出爐！美對台20%關稅影響是否影響房市？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，毛利率低的產業，尤其是傳產聚集的中南部，評估出售資產的企業預料將增加，因中南部的工業用不動產及傳產就業剛需市場，在關稅揭牌後，可能掀起一波洗牌。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，幾乎可以確定下半年經濟表現恐怕表現保守。對於房地產市場來說，民間對購屋仍有意願與需求，惟銀根央行態度與整體景氣影響實質交易，短期內恐怕買氣不容易開展。

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李同榮：影響經濟就會間接影響下修中的房市，幾乎是雪上加霜

美國對台關稅為20%，比日韓差，和越南相同，儘管半導體稅率還未塵埃落定，徐佳馨中小企業必然受傷慘重，非科技業也很難樂觀。

房市趨勢專家李同榮表示，20%關稅對出口產業衝擊較大，一旦影響經濟就會間接影響下修中的房市，幾乎是雪上加霜。若美國其他附帶條件包括對美擴大投資、擴大軍購、對農業、金融更加開放，則對國內重大建設產生排擠效應，間接也會影響房市。

股市仍在高點 房市Ｑ3是淡季

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，關稅的不確定因素已慢慢解決，股市仍維持在2.3萬點以上，顯示短期市場並未以重大利空解讀，但後續可預見還有關稅的二部曲。

李同榮：影響經濟就會間接影響下修中的房市，幾乎是雪上加霜

美國對台關稅為20%，比日韓差，和越南相同，儘管半導體稅率還未塵埃落定，徐佳馨中小企業必然受傷慘重，非科技業也很難樂觀。

房市趨勢專家李同榮表示，20%關稅對出口產業衝擊較大，一旦影響經濟就會間接影響下修中的房市，幾乎是雪上加霜。若美國其他附帶條件包括對美擴大投資、擴大軍購、對農業、金融更加開放，則對國內重大建設產生排擠效應，間接也會影響房市。

股市仍在高點 房市Ｑ3是淡季

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，關稅的不確定因素已慢慢解決，股市仍維持在2.3萬點以上，顯示短期市場並未以重大利空解讀，但後續可預見還有關稅的二部曲。

張旭嵐表示，5、6月股市回溫，關稅公佈前的拉貨潮，也激勵短期經濟表現，因此投資人相對樂觀，加上部分地區的房市仍有新案交屋潮支撐，7月都會區的買賣移轉棟數，比起6月微幅增加。

與去年同期相比，仍大減逾2成，整體市場的量縮趨勢不變。不過，去年下半年限貸令發酵後，成交量逐漸下滑，在比較基期滑落之下，今年後續月份的買賣移轉年減幅，可望逐步收斂。

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