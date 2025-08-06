南科、永康土地標售爆冷　僅1筆商業地標脫

▲台南市地政局6日進行區段徵收配餘地標售開標，只有2封標單投標，僅標出1筆永康商業地。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

超冷！台南市地政局6日進行區段徵收配餘地標售開標，本次標售共釋出10標13筆住宅區及商業區土地，總面積約達4公頃，總底價48.55億元，只有2封標單投標，僅標出1筆永康商業地，標脫率10%為近年新低。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

6日台南市地政局進行今年「第1次區段徵收剩餘可建築土地標售案」開標，台南市地政局指出，標售範圍包含「南科特定區開發區塊FG區段徵收案」及「永康區新段鹽行國中暨附近地區區段徵收案」共10標13筆住宅區及商業區土地，總面積約達4公頃，總底價48.55億元。沒想到總投標數僅2封，只標出1筆永康商業地，脫標率10%，總得標金額為1億5145萬8676.32萬元。

富住通商用不動產研展部經理許值瑋表示，南科FG區位於南部科學園區核心位置，為本次標售的目光焦點，獨占7筆標的，且當中有4筆土地為面積逾千坪的大規模精華地，因此標售結果備受市場關注，但最終無人投標，投標情況相當冷清。

標號 區域 段別 小段 地號 路段位置 面積 (㎡) 坪 分區 標售底價 (元/坪) 標售底價總價 (元) 得標金額 (元) 平均單價 (萬/坪) 溢價率 投標數 得標人 備註 1 善化 善特 42 善福二路旁 4,834.43 1,462.42 住二-1 346,116 506,164,821 流標 - - 0 - 流標 2 善化 善特 43 善美一路、善福一街口 7,498.81 2,268.39 住二-1 365,289 828,618,505 流標 - - 0 - 流標 3 善化 善特 69 善美大道、善福一街口 12,370.30 3,742.02 住二-1 388,760 1,454,747,280 流標 - - 0 - 流標 4 善化 善特 120 善美五路旁 407.01 123.12 住三-2 395,041 48,637,695 流標 - - 0 - 流標 5 善化 善特 168 善美五路旁 589.46 178.31 住三-2 399,008 71,147,822 流標 - - 0 - 流標 6 善化 善特 191 善福二路、善美六街旁 1,355.55 410.05 住三-2 418,843 171,748,185 流標 - - 0 - 流標 7 善化 善特 211、213 善福大道旁 5,124.81 1,550.26 住三-2 444,906 689,717,429 流標 - - 0 - 流標

▲南科特定區開發區塊F、G區段徵收案。（ETtoday製表）

標號 區域 段別 小段 地號 路段位置 面積 (㎡) 坪 分區 標售底價 (元/坪) 標售底價總價 (元) 得標金額 (元) 平均單價 (萬/坪) 溢價率 投標數 得標人 備註 8 永康 平道 106 水漾路、平道十六街口 3,735.67 1,130.04 住宅 459,504 519,258,130 流標 - - 0 - 流標 9 永康 平道 229、230、236 前臨平道路、後臨平道二路 2,354.14 712.13 商業 581,818 414,328,640 流標 - - 0 - 流標 10 永康 平道 313 平道路旁 859.74 260.07 商業 581,818 151,314,240 151,458,676 58.24 0.10% 2 大牛牛建設股份有限公司 -

▲永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收案。（ETtoday製表）

而永康鹽行國中區段共3筆土地，標出1筆底價最低的商業地，面積260坪，位於平道路，吸引2封標封搶標，最後由大牛牛建設標下，換算單價58.24萬元氣走光洲建設，不過該筆土地也僅溢價0.1%，以接近底價得標。在地代銷分析，現階段的成交價也算符合區域行情，未來開價至少45萬元起跳。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，目前市況相當冷清，加上此次不少土地規模大，開發門檻高，有能力砸大錢投入的業者本就不多，讓建商在購地選擇上更加謹慎。佘光宗說：「以前1個建案的銷售量，比現在整個台南市的買氣還要多」，尤其面對政府限期18個月開工的相關限制，建商普遍陷入兩難局面，「要推案也不是，不推也不合適，都處於觀望狀態中。」

相較過去土地市場的高價，現在「買地價位比較好談了」，不過房市買氣尚未回溫，導致業者購地更加保守，追價意願也不高，使本次土地標售繳出慘澹的成績單。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」