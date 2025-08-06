南科、永康土地標售爆冷　僅1筆商業地標脫

▲台南市地政局6日進行區段徵收配餘地標售開標，只有2封標單投標，僅標出1筆永康商業地。（圖／台南市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
超冷！台南市地政局6日進行區段徵收配餘地標售開標，本次標售共釋出10標13筆住宅區及商業區土地，總面積約達4公頃，總底價48.55億元，只有2封標單投標，僅標出1筆永康商業地，標脫率10%為近年新低。
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6日台南市地政局進行今年「第1次區段徵收剩餘可建築土地標售案」開標，台南市地政局指出，標售範圍包含「南科特定區開發區塊FG區段徵收案」及「永康區新段鹽行國中暨附近地區區段徵收案」共10標13筆住宅區及商業區土地，總面積約達4公頃，總底價48.55億元。沒想到總投標數僅2封，只標出1筆永康商業地，脫標率10%，總得標金額為1億5145萬8676.32萬元。
富住通商用不動產研展部經理許值瑋表示，南科FG區位於南部科學園區核心位置，為本次標售的目光焦點，獨占7筆標的，且當中有4筆土地為面積逾千坪的大規模精華地，因此標售結果備受市場關注，但最終無人投標，投標情況相當冷清。
|標號
|區域
|段別
|小段
|地號
|路段位置
|面積 (㎡)
|坪
|分區
|標售底價 (元/坪)
|標售底價總價 (元)
|得標金額 (元)
|平均單價 (萬/坪)
|溢價率
|投標數
|得標人
|備註
|1
|善化
|善特
|42
|善福二路旁
|4,834.43
|1,462.42
|住二-1
|346,116
|506,164,821
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
|2
|善化
|善特
|43
|善美一路、善福一街口
|7,498.81
|2,268.39
|住二-1
|365,289
|828,618,505
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
|3
|善化
|善特
|69
|善美大道、善福一街口
|12,370.30
|3,742.02
|住二-1
|388,760
|1,454,747,280
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
|4
|善化
|善特
|120
|善美五路旁
|407.01
|123.12
|住三-2
|395,041
|48,637,695
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
|5
|善化
|善特
|168
|善美五路旁
|589.46
|178.31
|住三-2
|399,008
|71,147,822
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
|6
|善化
|善特
|191
|善福二路、善美六街旁
|1,355.55
|410.05
|住三-2
|418,843
|171,748,185
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
|7
|善化
|善特
|211、213
|善福大道旁
|5,124.81
|1,550.26
|住三-2
|444,906
|689,717,429
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
▲南科特定區開發區塊F、G區段徵收案。（ETtoday製表）
|標號
|區域
|段別
|小段
|地號
|路段位置
|面積 (㎡)
|坪
|分區
|標售底價 (元/坪)
|標售底價總價 (元)
|得標金額 (元)
|平均單價 (萬/坪)
|溢價率
|投標數
|得標人
|備註
|8
|永康
|平道
|106
|水漾路、平道十六街口
|3,735.67
|1,130.04
|住宅
|459,504
|519,258,130
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
|9
|永康
|平道
|229、230、236
|前臨平道路、後臨平道二路
|2,354.14
|712.13
|商業
|581,818
|414,328,640
|流標
|-
|-
|0
|-
|流標
|10
|永康
|平道
|313
|平道路旁
|859.74
|260.07
|商業
|581,818
|151,314,240
|151,458,676
|58.24
|0.10%
|2
|大牛牛建設股份有限公司
|-
▲永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收案。（ETtoday製表）
而永康鹽行國中區段共3筆土地，標出1筆底價最低的商業地，面積260坪，位於平道路，吸引2封標封搶標，最後由大牛牛建設標下，換算單價58.24萬元氣走光洲建設，不過該筆土地也僅溢價0.1%，以接近底價得標。在地代銷分析，現階段的成交價也算符合區域行情，未來開價至少45萬元起跳。
台南市代銷公會理事長佘光宗表示，目前市況相當冷清，加上此次不少土地規模大，開發門檻高，有能力砸大錢投入的業者本就不多，讓建商在購地選擇上更加謹慎。佘光宗說：「以前1個建案的銷售量，比現在整個台南市的買氣還要多」，尤其面對政府限期18個月開工的相關限制，建商普遍陷入兩難局面，「要推案也不是，不推也不合適，都處於觀望狀態中。」
相較過去土地市場的高價，現在「買地價位比較好談了」，不過房市買氣尚未回溫，導致業者購地更加保守，追價意願也不高，使本次土地標售繳出慘澹的成績單。
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