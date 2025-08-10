代銷轉型當建商　愛山林2026起年完工量逾200億

▲指標代銷甲山林集團旗下愛山林（2540）近年「越做越大」，股本不斷擴張，即將逼近百億元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

指標代銷甲山林集團旗下愛山林（2540）近年「越做越大」，股本不斷擴張，即將逼近百億元。這背後反映出愛山林轉型變建商，該公司近年除了營收、獲利顯著成長，在2024年雙雙創下歷史新高，自建案業績也將開花結果，明年起每年都有200億元以上完工量。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內指標代銷甲山林集團旗下上市公司愛山林（2540），近年「越做越大」，公司股本不斷擴張，目前已來到67.49億元，今年配股通過後將來到90多億元，規模龐大。

觀察愛山林近5年表現，代銷方面每年都維持2000多億元案量，相當穩定，也名列台灣代銷業前茅。另外在自建案逐步挹注下，讓愛山林近5年營收、獲利呈現明顯的上升趨勢，2024年營收111.6億元、年增37%，稅後淨利19億元、年增26%，雙雙創下歷史新高。

甲山林、愛山林早期透過代銷累積雄厚資本，並將資金投入土地，化為企業轉型為建設公司的基礎，愛山林近年股本不斷擴張，也是為了投入更多的自建案。

「愛山林從代銷公司，轉型成為建商，明年自建案營收占比將達8成，營收也開始大量入帳。」愛山林董事長祝文宇在今年股東會上說。

法人預估愛山林近5年自建案將有近千億元案量完工，今年僅約43億元，而往後每年都有200億元以上案量。另外在2030年後、也就是愛山林的自建案庫存還有高達2000億元以上量體。

▲愛山林近5年的營收與獲利表現。（圖／ETtoday製）

面對這波房市寒冬，祝文宇霸氣表示：「房市大環境對公司影響不大，我們都是鎖定有需求的地方推案、推低總價的房子，且土地大多是好幾年前取得，成本低，讓利銷售沒有問題，未來幾年營收都清楚擺在那邊。」

進一步觀察愛山林未來幾年將完工的個案，都有相當不錯的銷售成數，不少個案還是完銷狀態，現在就真的只是在等待完工後認列營收。

新推案方面，今年甲山林集團（部分為愛山林）要推出7自建案，包括板橋「濱河帝景」、板橋「帝景7」、中和「左岸明珠」、三重「市政帝寶」、三重「市政帝景」、三重「仁信段案」、寶山「新竹帝寶2+7區」，合計總銷1055億元。

觀察已推出的指標大案，例如板橋「濱河帝景」共計448戶，從4月推出至今，光實登就已揭露了近300戶，在整體房市寒冬之中，銷售成績亮眼。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」