自家翻修！老公買電視扛「98吋巨無霸」火速安裝　人妻一看笑了

美國德州一對夫妻翻修自家期間，35歲女子把主臥室電視採購的任務放心交給丈夫負責，沒想到老公從商場買回一台98吋超大電視，一臉滿足躺在床上用遙控器設定安裝，電視尺寸看似比兒子身高還要更大，讓她當場哭笑不得。

Newsweek報導，35歲女子弗蘭克斯（Lauryn Windham Franks）在自家房屋翻修期間主要負責室內設計相關，丈夫柯林（Colin）則是處理建築結構方面的問題。

由於弗蘭克斯對電視這方面的研究興趣缺缺，便決定把這件事全權交給丈夫來處理。她透露，其實她並不介意丈夫購買哪一種型號的電視，就像老公不會在意她選擇哪些家具那樣，但萬萬沒想到他會搬回一台超大電視，「那時我看到他的時候笑了，還告訴他，我現在真的很期待看電視」。

弗蘭克斯把這個過程拍成影片並上傳TikTok平台之後引發不少討論，有人留言提到，「這台電視沒有那麼大啦，只是占據了半面牆，而且還比你的小孩高」、「以這個電視尺寸來說，你們距離螢幕太近了」。