女友想同居省房租！他提出「2擔憂」很兩難　一票搖頭：乾脆單身

▲女友想跟原PO同居。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶為了省房租，可能會住在一起，近日就有網友發文表示，他住在家裡的房子，結果女友日前卻提出想住一起的要求，但一個人住久了，他實在不習慣家裡有外人，感覺生活會從此被打亂，有沒有人和他有一樣的狀況？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上發文表示，他目前自己住在家裡的房子，而女友則是租屋，房租是1萬3000元。交往快兩年的他們，平日都各住各的，只有假日才會住一起，但女友卻因為覺得房租壓力大、想更常見面，便提議搬去他家住。

原PO覺得女友的想法很合理，但因為他的睡眠品質差，加上已經習慣自己住、喜歡整個空間只有自己，所以心想著，若有人長期住進來，即便是另一半，生活也會被打亂。他現在就很兩難，一方面覺得同居能省錢、甜蜜，可是卻可能睡不好、生活被打亂；另一方面又覺得拒絕女友，可能會有距離感，不知道是否有人也和他一樣，習慣一個人住之後，就難以和其他人同住？

貼文曝光後，不少網友則表示，「若這樣，感覺你乾脆單身好了」、「沒打算結婚的感覺」、「如果沒有想結婚，那真的可以考慮分手，因為不可能分居這樣走一輩子吧」、「如果你們沒有折衷的辦法，那這算是大問題，可以考慮分手」、「那你就自己一人就好了啊」、「你沒打算以後會結婚嗎？畢竟都是要住一起的，現在你說會不適應，那以後更不會適應，那就不要耽誤女生的青春，跟她說明白」。

也有網友回應，「如果女友住空房呢？但我也很懂家裡只有自己的舒適感」、「我跟我男友就是同居+分房睡，彼此感情依舊很好。主要是我真的太淺眠加上彼此都需要一些空間。既然家裡有多的空房，可以跟女友軟性溝通看看」。