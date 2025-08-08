ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

元智惡房東！女大生申請補助就漲租　苛扣押金無理索賠

元智大學學生爆出與房東有租屋糾紛。（翻攝元智臉書）

▲元智大學學生爆出與房東有租屋糾紛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊日前接獲數名桃園元智大學學生投訴，表示他們在學校附近的翡翠大地社區向一名婦人租房，但這名女房東不僅要求一次得繳一整年租金，簽約時還會找藉口漲租，最後甚至以各種理由不返還押金，讓這群租屋學生忍無可忍，除了訴諸法律討公道外，也希望透過媒體的揭露，讓學弟妹們多多注意別再受害！

A同學回憶說：「去年5月看房時，說好年繳是每個月6000元租金，結果房東知道我會申請租屋補助後，租金就變成每個月6500元，當時我也不計較了，結果等到今年要退租點交時，她竟把所有年久失修的家具，從桌子、櫃子、門板等都算到我頭上，不退押金還要賠6萬多元，簡直是欺人太甚！」

房東詢問A同學是否要申請補助後，房租就出現二種價碼了。（讀者提供）

▲房東詢問A同學是否要申請補助後，房租就出現二種價碼了。

雖然A同學提出入住時的拍照錄影檔案，佐證大部分家具原就有瑕疵，但房東仍舊態度強硬，也不願出面與學生調解，直接就嗆說走訴訟，還傳了一家律師事務所的商標截圖給A同學看，疑似要藉此威嚇A同學低頭認輸，讓A同學為之氣結，不僅先向國稅局檢舉高女逃漏稅，也打算訴諸法律跟房東周旋到底。

另一位B同學的狀況則是直接簽了3年約，並先繳了1年份的房租，房東當時向B同學表示該處只租女生，豈料B同學搬入時才知有國中男老師也是租客，還得一起共用廁所衛浴讓她備感壓力，因此當房東請她繳交第2年的租金時，B同學就直接表明要搬走的意願。

元智大學學生爆出糾紛的租屋處，就在途中社區內。（翻攝Google Mmaps）

▲元智大學學生爆出糾紛的租屋處，就在途中社區內。

結果這名房東竟在B同學第一年租約還沒到期的狀況下，就把房子再租出去，還回過頭來要B同學提早搬走，雖然有返還押金，卻把B同學最後1個月沒住的租金吞掉，直接裝傻當不知情，讓B同學跟陪同退租的母親感到相當傻眼。


關鍵字：鏡週刊





【這什麼爛劇本】碰瓷哥假摔被識破！急拍車喊：不要走

