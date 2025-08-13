全美7月租屋空置率創近年新高！　轉變成「租客市場」

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國最新數據顯示，隨著大量新建公寓陸續完工投入市場，7月全美公寓租金出現下滑，空屋率卻來到多年新高，租賃市場逐漸由供不應求轉為供過於求。

綜合外電報導，根據房地產分析機構數據，全美公寓中位數租金約每月1,402美元（約新台幣4萬1882元），與6月相比持平，但較去年同期略微下降。由於供給激增，部分城市已轉為「租客市場」，房東為吸引承租戶，開始提供租金折扣或延長免租期等優惠。

分析指出，租金放緩的主因是近年新建公寓數量龐大，市場仍在消化供給，加上部分地區經濟成長放緩，租屋需求增速不如過去。這使得租客在談判中擁有更大空間，特別是在供給集中的大都會區。

房地產顧問指出，當空置率不斷攀升時，租客在談判桌上的議價空間就會明顯擴大。對於租客來說，這意味著在簽訂新租約時，可以爭取到比過去更有利的條件；但對於投資人與開發商而言，租金壓力意味著回收期可能延長，甚至影響未來開發計畫的進度與規模。

不過，市場專家提醒，當前租金下降趨勢未必長期持續，隨著新屋供給逐漸消化、利率壓力緩解，租金可能再度回升。此外，雖然整體租金降溫，但低於每月1000美元（約新台幣2萬9873元）的可負擔住房數量持續減少，對中低收入族群而言，住房壓力依舊存在。