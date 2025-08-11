ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼房仲,店頭,帶看,介紹,物件,看屋,女子,買房,購屋,置產。（圖／記者張菱育攝）

▲房仲全聯會調查，23.8%的業者上半年業績年減60%以上、超過4成業者衰退4成以上。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房仲全聯會調查，23.8%的業者上半年業績年減60%以上、超過4成業者衰退4成以上。另外，有高達37％從業人員有可能轉業，而轉業的3大熱門選擇為餐飲業(45.1%)、旅遊業(26.2%)及外送快遞業(24.3%)。

從2024年Q4至2025年上半年，交易量持續縮減，歷經9個多月將近300天的冷市，以收取買賣交易服務費為主的房仲業苦不堪言。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會調查，針對「房仲業者經營現況調查」進行網路民調，2025年上半年與去年同期相較，23.8%的業者業績衰退60%以上，其中更有37.2%業者可能轉業。

▲▼ 。（圖／房仲全聯會提供）

▲今年上半年與去年同期比較，房仲業業績衰退40-60%占21.3%。（圖／房仲全聯會提供）

調查顯示，今年上半年與去年同期比較，房仲業業績衰退40-60%占21.3%，衰退60%-80%占11.7%，衰退80%以上占12.1%，而業績成長僅占8.3%。

另外，約有24.5%非連鎖品牌房仲業者，業績衰退80%以上。52.4%房仲業受訪者預期2025年整體收店率達5%以上，其中28.2%認為收店5-10%，24.2%預期收店率達10%以上。

▲▼ 。（圖／房仲全聯會提供）

▲52.4%房仲業受訪者預期2025年整體收店率達5%以上。（圖／房仲全聯會提供）

此外，31.8%房仲業受訪者可能轉業，5.4%確定轉業，19.5%未決定，其中非連鎖品牌業者41.2%可能轉業，6.9%確定轉業。而轉業選擇前3名，分別為餐飲業(45.1%)、旅遊業(26.2%)及外送快遞業(24.3%)。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示：「今年上半年房市交易量與去年同期相較減少26.4%，創下2018年以來同期新低，加上近年房仲會員店數大增，全台會員家數達7940家，近2年就增加了470家，大幅稀釋整體平均交易件數，現今又遇上交易量大減，粥少僧多狀況下，房仲業從業人員陷入困境。」

王瑞祺表示：「在這波變化中，非連鎖品牌業者約占整體會員50%，多數屬於深耕當地的資深在地業者，對區域業界生態平衡極為重要，他們原本的人力物力有限，景氣變動下的壓力相對較大，業者平均年齡也較高，因此表達對收店或轉業的比例較高。」

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示：「房仲業受到內外夾擊，經濟受制於關稅政策及匯率，房仲業貸款政策掐住流通，目前不利的經營環境，預料在短期內難以改變。」

林金雄建議：「地方公會多多介入輔導及關注，或為調整業務項目比例加強租賃服務，或是協助提供友善金融機構等等，協助會員業者及非連鎖品牌業者度過難關。」

最後，王瑞祺呼籲：「美國關稅協議給台灣經濟帶來很高的不確定性，各產業都嚴陣以待，請政府正視房仲產業生存危機，畢竟十餘萬房仲從業人員背後的十餘萬家庭生計，呼籲政府順應民意將信用管制適度放寬，讓買賣交易量回到常軌。」

關鍵字：房仲轉行業績衰退房仲全聯會王瑞祺倒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

37%房仲想轉行！　首選餐飲、跑外送排第三志願

