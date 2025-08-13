東區買氣較限貸前腰斬　在地：好市多2店助攻房價

▲台南東區以完善生活機能與濃厚藝文氛圍聞名，是許多自住與置產族青睞的購屋熱區。（圖／東森房屋台南東門加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區以完善生活機能與濃厚藝文氛圍聞名，是許多自住與置產族青睞的購屋熱區。專家表示，東區近期最大話題，莫過於大型商業設施「好市多」2店傳出將落腳東區的南台南副都心，屆時開幕將進一步帶動周邊房市與商業機能。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森房屋台南東門加盟店經理侯旻秀表示，台南東區為發展成熟生活圈，有文化中心、南紡購物中心等設立，餐飲、購物、教育、藝文、醫療機能一應俱全，生活便利度高。

▲台南東區為發展成熟生活圈，有文化中心、南紡購物中心等設立。（圖／東森房屋台南東門加盟店提供）

目前東區買賣主力以大樓為主，新舊都有，且呈現明顯的價格落差。新案多集中於德高厝重劃區及周邊區段，成交單價約50~60萬元，吸引追求新屋與機能兼具的買方。

而中古屋市場則以屋齡20~30年的大樓為主，價格落在每坪20~30萬元，雖屋齡相對較高，但地段優勢與生活便利性依然受到自住客青睞。

侯旻秀分析，下半年東區房市買氣顯著放緩，成交量較第七波信用管制前減少近5成。主要原因包括信用管制收緊貸款、關稅政策影響，加上近期颱風重創台南，也使部分購屋族抱持觀望態度。

▲台南東區中古屋屋主普遍信心度高、資金壓力不大，除非遇到急售情況，否則多維持原有開價。（圖／東森房屋台南東門加盟店提供）

侯旻秀說：「以前熱門物件1個月內就能成交，現在平均銷售期都要2~3個月，甚至更久，看屋人數也只有過去的一半。」侯旻秀坦言，市場的來人數銳減，買方普遍傾向等待價格再下修。

在價格表現方面，中古屋屋主普遍信心度高、資金壓力不大，除非遇到急售情況，否則多維持原有開價，降價案例並不多，寧可拉長銷售期以等待合適買家。相較之下，新案則採取更靈活的策略搶市，包括贈送家電、低自備款等促銷方式，吸引買家進場。

侯旻秀指出，買氣低迷讓市場出現「價格撐住、成交縮水」的狀況，短期內若無重大利多或政策鬆綁，買方觀望氛圍仍將持續。

▲東森房屋台南東門加盟店經理侯旻秀表示，好市多2店有望進駐南台南副都心，房市中長期仍具成長潛力。（圖／東森房屋台南東門加盟店提供）

不過，根據台南市政府徵求民間自行規劃申請參與「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評估報告顯示，南台南副都心將引進國際知名連鎖零售業者，好市多雖不願證實，但外界猜測應是好市多2店進駐該地。

侯旻秀說：「若確定進駐，加上重劃區開發與交通建設持續推進，東區房市中長期仍具成長潛力，特別是生活圈成熟度高，對自住買方的吸引力不會消失。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」