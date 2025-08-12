黃仁勳1句救活北士科「客群也變了」　在地客比例下滑到6成多

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房產專家何世昌表示，輝達（NVIDIA）在今年5月19日宣布台灣總部將落腳北士科後，瞬間點燃北投房市買氣，原本冷清的預售屋市場彷彿吞下大補丸，成交量與買方信心同步暴衝。此外，客群結構也產生巨大轉變，「整體在地客比例竟下滑到六成多，甚至有部分建案的在地客比例低於五成。」

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，黃仁勳一句話讓北士科房市「一條蟲變一尾活龍」，形容輝達宣布台灣總部落腳北士科這件事，是北投房市的「救市主」，「原本死氣沉沉的預售屋市場突然吞下大補丸，鼓舞買方進場的信心。」

他更比喻「借問活口何處有，牧童遙指北士科。」全台預售屋市場下滑之際，北士科預售屋成交量不減反增。根據實價登錄資料，2024年5月19日至6月30日，北投區預售屋交易量共127筆，但今年同期卻高達222筆，年增幅近75％，熱度驚人。

不僅成交量飆升，客群結構也出現劇變。過去北士科的購屋主力幾乎都是北投、士林等在地買方，但「519之後」，在地客比例下滑到六成多，有些建案甚至不到五成，顯示外地資金正大舉進場。這讓何世昌笑呼「#別問誰在買總之我買不起」。