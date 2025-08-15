ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄新市鎮三期利多持續加碼　達麗團隊熱銷口碑力推捷運地標宅

圖、文／達麗世界學提供

全球AI時代來臨，加速改寫南台灣的產業版圖，總統賴清德定調了高科技南移為國家未來的大方向，台積電全球最先進的2奈米製程廠正式落腳楠梓，帶動橋頭、白埔等新興科學園區陸續的啟動，形成科學園區的黃金三角，「南台灣矽谷」藍圖正式展開，成為未來的高科技重鎮。

高雄新市鎮三期利多持續加碼　達麗團隊熱銷口碑力推捷運地標宅（圖／達麗提供）

▲聶建中指出台灣科技產業南移的5大主要因素，其中為城市的均衡發展 。（圖／翻攝自ETtoday房勢前瞻論壇）

台灣產業南移的五大主因，首先是南北均衡發展的考量，為順應新產業的發展需求，大南方將成為未來發展的主舞台；其次是幅員廣大的產業用地，例如楠梓、橋頭、白埔三園區的緊密串連，成為很重要的科技園區聚落。第三是資源基礎，高雄過去是工業重鎮，是台灣科技業發展的重要元素之一，更以雄厚的工業實力，帶動城市的高科技轉型；第四是交通條通，高雄作為南台灣的重要城市，國際港口與機場，都具備直接與世界聯繫的管道，更有高鐵以及僅次於雙北的捷運路網，快速連結南科、中科的產業動能；最後是全新規劃，高雄有許多新興城市，在規劃上更新、更成熟、更國際化，能夠預見科技產業的前景，量身佈局世界級的城市規劃。

高雄新市鎮三期利多持續加碼　達麗團隊熱銷口碑力推捷運地標宅（圖／達麗提供）

▲高雄新市鎮為1990年後，南台灣唯一有稅賦減免的新市鎮重劃區。（圖／翻攝自ETtoday房勢前瞻論壇）

政府也超前部署，以中央主導的國家級計畫「高雄新市鎮」最受各界青睞，鄰近橋頭、楠梓、白埔三大科學園區，掌握北高科技正核心；生活相關的重大建設也齊聚於此，不只有捷運紅線、橘線正在運行，串連海陸空精華樞紐；未來更規劃捷運紫線串連13間大學的產學機能，而青埔也將是紅紫捷運雙線交會，交通利多無限；還有全台第二大的95公頃高雄都會公園相鄰，以及高科實中K12雙語學區、康橋國際學校完整教育機能。新市鎮三期也正蓄勢待發，預計規劃商業專區串連新市鎮，搭配二期橋科高科技產業，讓產業多元化與生活化，打造全方位生活同步到位的城市願景，值得一提的是，這裡更是 1990 年後南台灣唯一享有五稅減免的新市鎮，吸引南漂菁英與在地青年爭相進駐，成為成家置業的首選熱區。

高雄新市鎮的發展優勢，吸引許多建商爭先插旗，佈局全台軌道動線的「達麗建設」憑品牌、地段、品質成為橋頭熱銷指標。達麗建設從早期就看好橋頭，為城市發展持續深耕，率先推出「全民萬歲」在橋頭打響知名度，後佈局全台灣、跨足美國西雅圖，回歸橋頭續推「達麗未來市」馬上創下高雄指標熱銷佳績，而現熱銷中的「達麗世界學」更引領國際級經驗的團隊，在指標地段，用地標規劃，讓大家看見世界級的橋頭。

高雄新市鎮三期利多持續加碼　達麗團隊熱銷口碑力推捷運地標宅（圖／達麗提供）

▲達麗世界學規劃地上24層、地下4層、坪數25-44坪，雙衛浴、全平面車位(外觀3D模擬透視)。（圖／業者提供）

「達麗世界學」以摩天24層地標身段傲視群雄，散步600米即達R22捷運青埔站，紅線串聯高雄海陸空全方位動能；車程10分鐘掌握橋頭、楠梓、白埔、台積電高雄廠…等科技聚落。全案規劃地上24層、地下4層，單層8戶3梯，規劃25-44坪的多樣格局，每戶都擁有雙套衛浴，地下室則規劃全平面車位，打造高品質的宜居環境，滿足不同族群的購屋需求。近期購屋客層，多為科技業工程師或教育相關從業人員等首購、換屋族，搶進高雄新市鎮最核心精華地段，提前卡位智慧城市的生活特等席。

《 達麗世界學 》
國際級新市鎮｜橋新特區
捷運600M｜兆元科技｜雙語實中
即刻預約：https://go.hiyes.tw/7zuehk
預約專線：07-612-3888
接待中心：825高雄市橋頭區經武路120號

