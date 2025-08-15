林口房價飆70萬　他嚇喊「還能買嗎？」在地人揭優勢：買了2間

▲買房可謂人生大事。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣房價高，許多人放棄蛋黃區，把目標放在蛋白區，一名網友表示，最近在觀望林口區的房子，原以為每坪價格應落在50萬元左右，與新莊、泰山相近，未料實際看屋時卻發現，不少建案開價接近70萬，讓他超驚訝。對此，信義房屋專家表示，林口發展趨於成熟，且重劃區一直都很受到民眾喜愛。

有網友在Dcard發文，「林口還可以買嗎？有未來嗎？」最近在看林口的房子，本來以為一坪大約40幾萬，最多50萬元，沒想到居然開價將近70萬元，「畢竟新莊泰山也差不多50、60萬」。原PO表示，一直以來都覺得林口交通不太方便，主要仰賴機場捷運，「難道林口還有什麼其他未來利多嗎？」

貼文曝光，網友點出林口的優勢，「林口是台地不是山坡地，他是平的，因為台地所以地震少，反而宜居」、「林口早就自成一格了，所以房價也不用跟其他區域比，加上有龜山華亞還有ASML加持，工作機會也很夠」、「也在關注林口中，林口早就不是鬼城了，現在生活機能整個起來，區域內又是新大樓，都是有錢人在住」、「林口已自成生活圈」、「林口環境蠻不錯的呀，除了潮濕常起霧之外其他OK，往返台北雖然很塞，但新莊五股泰山也好不了多少」、「40萬的林口已經是五年前以上了吧，現在60萬才是合理價位」。

也有不少住林口的網友指出，「大學在那附近，還蠻喜歡林口的環境，街廓整齊、有捷運、有國道住起來比市中心舒服」、「我就買林口，1坪50萬，三井附近。悠閒、舒適、不擠、步調慢，整體環境、人文素養都不錯。不要求發展，只要求品質」、「我林口兩間房，我覺得還不錯呀，居民素質不錯，生活上也便利，缺點只有上班塞車跟潮濕起霧而已」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，重劃區的房子一直以來都是年輕人喜愛的物件，且林口近年來發展越來越成熟，生活機能也越來越完善，環境也很舒適，吸引許多人願意用時間換舒適度。至於通勤塞車的問題，曾經理則建議，可以先到附近租房住一陣子，實際體驗一下通勤，或是早點出門避開塞車潮。