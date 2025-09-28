在房價高檔釋利多！新青安變房市興奮劑　專家示警：後患才剛開始

▲銀行房貸水位吃緊，連帶波及到首購民眾。（示意圖／取自PhotoAC）

2023年8月，新青安端出寬限期5年、貸款成數8成、年限40年、利率1.775%超誘人條件，吸引大批民眾上車，不少人因此圓夢；多位專家指出，政府「新青安」政策立意良善，但在房價高檔釋出利多，引起自住者追價恐慌，如今貸款水位不足，限貸令若無更具體的配套措施，反讓有自住需求民眾捲進風暴。

限貸令打炒房即將滿週年，市場正在承受留下的後遺症，回顧這一連串相關房市政策，多數專家認為「新青安」是一大關鍵，「在房價高檔釋放利多，是完全不對的時機，當時已開始打炒房，也逐漸奏效，突然來個新青安，拉出房市尾盤，假如沒拉尾盤的話，房價沒有超漲問題。」吉家網董事長李同榮指出，40年貸款和5年寬限期宛如興奮劑，讓自住客和投資客全數衝進去。

「新青安是典型的選舉產物，雖然立意良善，卻在房市飆漲末段才推出，誘發自住者恐慌性追價。而限貸令雖有助於壓抑房價，但出手太慢，反讓有實際居住需求的買屋族被一併捲入風暴。」政治大學地政學系教授林左裕直言。

他進一步分析，過往為壓抑房價多採取升息及升準手段，但效果有限，直到新青安衝出買氣，誘發自住客追價恐慌，才發現擋不住，開始祭出信用管制，「承購戶因追價恐慌上車，未來不只要面臨付款疑慮，要是房價回跌比房貸餘額還要低，還會造成房價溺水（underwater）。」

林左裕進一步說明，政策目標是杜絕房價不合理上漲，而房價取決「供需原則」，「影響建商供給資金，就勢必影響供給數量，難以達到壓抑房價的目的。」他舉新竹為例，剛需買盤強，只有加速供給才能疏導真正購屋需求，「限貸令應採取分流管道，抑制需求面而放寬供給面，否則再怎麼打，這把火最終還是會燒上來。」

至於是否盡快適度鬆綁選擇性信用管制？「政府要看到房價回跌才會鬆手，問題是實價登錄是落後指標，且量體樣本少，和真實面脫鉤；其實就第一線觀察，預售屋市場明著不降價、暗著送裝潢，房價早有鬆動。」李同榮認為，政府沒有警覺，認為還相對安全，讓人憂心。



