臨永康商圈、離捷運站450m！　北市公辦都更將蓋13F...總銷破21億

▲城心文祥公辦都更案基地預定地。（圖／Google Maps）

記者許凱彰／台北報導

位於捷運東門站附近、比鄰永康街商圈的「城心文祥公辦都更案」，基地在台北市中正區精華地段，街廓臨杭州南路一段、杭州南路一段111巷、杭州南路一段131巷與信義路二段17巷。「城心文祥公辦都更案」將蓋13樓RC建築、總銷金額超過21億元。

台北市財政局日前表示，「城心文祥公辦都更案」地點鄰近台大醫院、中正紀念堂、永康街商圈，生活機能良好，創價效益高並極具投資效益，是非常難得的開發潛力基地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政局局長胡曉嵐表示，財政局積極將基地劃定為更新地區，更新之後除將留設友善人行及消防救災空間，並於1-2樓設置約120坪之公辦民營托嬰中心，用市有土地都市更新方式，提供當地公共服務設施、打造友善育兒環境並帶動地區發展。

▲城心文祥公辦都更模擬示意圖。（圖／台北市政府）

對此，被評選獲最優申請人的阿曼開發，為回應社區對托育空間與生活品質的期待，規劃興建地上13層、地下4層RC構造建築，採住宅與托嬰中心動線分離設計，結合半戶外共享空間、生態景觀、屋頂花園及垂直綠化，延續都市綠意。中正區城心文祥案更新後之樓地板面積預估可達1900坪以上，總銷金額預估超過21億元

胡曉嵐提到，財政局主導辦理都市更新案共計14案，目前已完工7案，施工中3案，其餘案件刻進行事權計畫報核或招商前置作業。2025年將陸續推出城心文祥、中山區中山段、中山區長春段3案，並公開徵求出資者招商，預計總銷金額上看90億元。