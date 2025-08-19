被迫新青安給爸媽買房！女大生撐不住「求銀行寄警告信」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房對許多年輕人來說是一大壓力，就有一名女大生表示，自己因為父母情勒，被迫用新青安買下一間房，原以為能安定住處，卻成了惡夢的開始。父親遭裁員，家中債務不斷累積，房貸卻總被擱置，讓她被迫變賣筆電、遊戲機來補缺。無奈之下，她甚至想出「請銀行寄通知警告」的方法，好讓父母面對現實，引發話題。

原PO在Dcard發文「請問怎麼讓銀行寄通知警告」，會想這樣做，是因為父母其實沒能力卻硬要買房，即使她在異鄉上學自己住，父母看到新青安推出，覺得直接買一間就不用到處搬家，便以房東要趕人為由，要她用新青安買房。

沒想到買下去沒多久，父親隨即被公司裁員、到處打臨時工，想把房子賣掉，可一年多都賣不動。家裡負債壓力沉重，光是車貸、信貸和卡債就讓母親東拼西湊，讓她更難受的是「東繳西繳，就是不繳房貸，像是我的信用所以不用珍重的心態。」

她透露，上個月為了補上缺口，忍痛賣掉筆電和Switch，這個月母親依舊打算延遲繳費。眼看情況持續惡化，原PO想到一個手段，希望能請銀行針對房貸遲繳或帳戶不明資金，寄出通知或鎖卡，好讓父母警覺。

文章曝光後，網友紛紛搖頭勸阻，「房貸是妳的名字欸…不要拿自己信用開玩笑，銀行通知也得妳本人親自處理」、「認賠殺出啊，只有賣不掉的價格，沒有賣不掉的房子」、「不想自己信用被影響最快的方法是『認賠出場』，房子就是掛妳的名字，影響不到妳父母的」、「趕快賣掉吧！讓爸爸媽媽認清事實，保妳的信用。」