終於掰了海砂屋！新北住戶「自主都更」　將蓋3棟15F住商混合大樓

▲樹林潭興街海砂屋建物外觀現況。（圖／新北市都更處）

記者許凱彰／新北報導

樹林潭興街海砂屋都市更新案於15日舉行拆除祈福儀式，宣告海砂屋重建正式啟動。將原本超過30年屋齡的老舊建物，興建為3棟地上15層樓、地下3層樓的住商混合大樓；原80戶住家也在都更之後，總戶數達到177戶。

樹林潭興街海砂屋都市更新案位在樹林區大安路上，基地面積為3197.96平方公尺，原為屋齡逾30年的5層樓老舊建物，共80戶住家，自2006年被鑑定為海砂屋後，住戶便承受居住安全的威脅。

▲海砂屋室內畫面。（圖／新北市都更處）

為了讓社區早日重建，住戶發起以自主更新方式進行，更新會積極整合住戶不同聲音，不斷開會溝通協調，以取得住戶最大共識，於2021年向市府提出都更申請，並在推動辦公室的輔導下，加速社區整合及重建流程，終在2023年9月12日核定發布實施。

該案未來將興建3棟地上15層、地下3層的住商混合大樓，總戶數達177戶，並申請都更二箭政策，獲得20%基準容積加給，更新後，將回饋公共托老中心，提供周邊社區長者完善的照護服務，讓都更案更具公益性，同時也大幅提升社區的生活機能。

▼樹林潭興街海砂屋都更模擬圖。（圖／新北市都更處）