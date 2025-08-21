ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全美高齡住宅供不應求　2030年前恐缺逾37萬個單位

▲美國高齡住宅興建速度太慢。（圖／pixabay）

▲美國高齡住宅興建速度太慢。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

隨著美國人口高齡化加速，對於高齡住宅的需求出現井噴式成長，開發速度卻遠遠追不上需求，導致市場供需失衡加劇。根據高齡住宅業界分析機構資料顯示，美國境內目前的高齡住宅供給不僅無法滿足現階段人口結構變化，更面臨未來數年內潛在的巨大缺口。

根據高齡住宅投資中心（National Investment Center for Seniors Housing and Care, NIC）統計，截至 2025 年上半年，美國高齡住宅的入住數已達 62.1 萬人，為歷史新高，平均入住率為 84.7%，比 2021 年的低點回升了 6 個百分點。儘管入住率大幅回升，建案興建卻仍在低谷徘徊。NIC 分析指出，高齡住宅興建案目前的新增單位創下自 2009 年以來最低，預估到 2030 年市場至少需要新增 56.4 萬個單位才能應對需求，但照目前興建進度來看，實際能完成的僅約 19.1 萬單位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業界人士指出，此一現象反映出開發商對市場風險與成本壓力的高度警戒。高利率環境、建材價格飆漲，以及人力短缺，是導致高齡住宅建案無法有效推進的主要原因。一位來自高齡住宅開發商 LCB Senior Living 的執行長麥克．斯托德（Michael Stoller）指出，「現階段的財務環境幾乎讓新建計畫難以成立，因為融資與興建成本過高。」

除了供給問題外，市場分布也呈現高度集中。NIC 指出，截至 2025 年第 2 季，全美有 14 個主要都會區的高齡住宅入住率超過 90%，其中包括波士頓（Boston）、巴爾的摩（Baltimore）與辛辛那提（Cincinnati）。這些地區高需求導致新興退休族群提前搶進，出現「提前多年預約」的現象。

分析指出，儘管市場整體緊張，但高齡住宅的開發方向多聚焦於「高端市場」，強調奢華設施與專屬服務。例如一間位於新罕布夏州的高齡社區建案，配有健身中心、游泳池與餐廳等設施，單人單位月租金約為 6000 美元（約新臺幣 18.1萬元）。這樣的價位對於依靠社會保險或固定退休金生活的長者而言幾乎無法負擔。

根據美國聯邦政府統計，超過半數的美國老年人家庭年收入低於 7.5萬美元（約新臺幣 226.5萬元），其中相當比例依賴社安金生活。當前這種以富裕族群為主的市場供給導向，無法有效因應中產與低收入長者的基本住房需求。

儘管如此，許多高齡住宅開發商仍對未來充滿信心。他們認為，隨著嬰兒潮世代（baby boomers）陸續邁入退休階段，高齡住宅市場的長期成長性仍具吸引力。然而，若無法解決目前高成本與政策阻力，供需失衡的問題恐將持續惡化，最終讓多數長者面臨「住不起」的處境。

關鍵字：房地產北美要聞樂齡住宅嬰兒潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全美高齡住宅供不應求　2030年前恐缺逾37萬個單位

隨著美國人口高齡化加速，對於高齡住宅的需求出現井噴式成長，開發速度卻遠遠追不上需求，導致市場供需失衡加劇。根據高齡住宅業界分析機構資料顯示，美國境內目前的高齡住宅供給不僅無法滿足現階段人口結構變化，更面臨未來數年內潛在的巨大缺口。

5小時前

靠外送月入13.8萬住豪宅　新加坡男下一步目標：存錢買房

新加坡一名30歲男子擔任外送員，每月收入最高6000新幣（約新台幣13.8萬元），成功帶著妻子入住馬來西亞一棟140萬令吉（約新台幣1030萬元）別墅豪宅。他在YouTube頻道分享如何以外送員的薪水入住豪宅，如今正準備努力存錢，要在馬來西亞買房，引發網友討論。

5小時前

建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋主降價

房市降價潮來了，建商搶救房市，不只送裝潢、家電，自從房產大老、愛山林董座祝文宇喊出「讓利」策略後，推案王寶佳也順勢下修，喊出旗下個案降價15~20%，南部建商還出現退錢給已購客戶的情況，成屋市場也是一片冷寂，房仲業者永慶房屋更直接和屋主喊話，降價才能促成交。

7小時前

「30年老屋vs新成屋」怎選？網一面倒挺這邊：空間差太多

一名網友表示，最近陷入買房選擇困境。手上已有一間屋齡30年的電梯大樓，室內41坪、無限洞距，若重新裝潢，花費約需500萬。但也正在考慮直接賣掉，轉買一間25坪、景觀普通的新成屋，裝潢也能做得漂亮，兩者該選哪個？不少人給出中肯分析，結果一面倒選擇「老屋」。

7小時前

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件「對方秒追問」全笑了：白目

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日轉貼一篇X貼文，該位網友分享朋友經驗，搬家時問了租屋管理公司，能否把自己買的冷氣直接留在房內，結果對方不僅聲稱要拆掉丟掉，還要收處理費。後來朋友付了錢之後，偷偷把冷氣某個零件拆走。沒想到對方事後打電話追問是不是有拿走零件，話題引發討論。

7小時前

買新房裝修院子「挖出人骨」！超衰女屋主嚇到腿軟　建商拒賠償

大陸河南省一名孫姓女子去年在長垣市購買了一間一樓帶院的住宅，同年12月竟在院子裡挖掘出一根疑似人體大腿骨，嚇得趕緊報案。警方到場後帶走屍骨進行檢測；後續孫女再次發現多根肋骨及尾骨，前後共報警3次，並多次聯繫物業及開發商要求換房、補償費用，遭對方以「房屋已交付」為由拒絕。

7小時前

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

如果買房的預算夠，有不少人的首選就在台北市。近日就有網友發文表示，台北市有很多老公寓，其中還有一些房子的外觀老舊，但既然仍有價值在，關鍵是不是就在於「地段」？只要地段好，房子就會保值。貼文曝光後，引起討論。

8小時前

輝達房市效益難跨區　「都更王」指：外圍1區明顯受惠

輝達效應擴散範圍為何？《住展》統計除北士科內明顯受惠，像是北投其他區域、士林、甚至是三重、淡水，房價在輝達公布後並無明顯走升。不過建商代銷業者表示，只要是10分鐘內的個案仍有受惠，來人量提升，像是劍潭商圈就很明顯。

9小時前

4自然人集資1.39億　買嘉義西區汽旅0貸款

嘉義近年受台積效應影響，吸引不少建商卡位，市區近期頻傳高價商用不動產交易。根據實登，位於嘉義市西區的「力豪汽車商旅」5月再現億元級成交，由4位自然人以現金1.39億元入手，地坪608.33坪，換算地價單坪22.6萬元。在地分析，略低於區域行情。

9小時前

新竹蛋白區購屋大PK　在地：王爺壟重劃區磁吸3大族群

近年新竹房價狂飆，讓許多年輕的園區客外溢購屋，而在新竹眾多蛋白區的選擇中，湖口王爺壟重劃區就是一個指名度頗高的區域。在地房仲介紹了該區的優勢與房價行情，此外也點出區域的3大買盤及當前市場狀況。

10小時前

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件..

4自然人集資1.39億　買嘉義..

台南東區最貴店面！　15年7-..

獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」..

買新房裝修院子「挖出人骨」！超..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

基隆路金店面驚見賠售2千萬　估..

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋..

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名..

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全美高齡住宅供不應求　2030..

新加坡男當外送員　月入13.8..

建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋..

「30年老屋vs新成屋」怎選？..

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件..

買新房裝修院子「挖出人骨」！超..

台北市連老房子也貴「是贏在地段..

輝達房市效益難跨區　「都更王」..

4自然人集資1.39億　買嘉義..

新竹蛋白區購屋大PK　在地：王..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366