買套房「一家四口夠住嗎？」　網見1關鍵：不可以還是得可以

買房要考慮的，可能不只是地點與價格。近日有名女網友發文透露，他們台南的透天厝因土地產權問題即將賣掉，由於分到的金額大約只有100至200萬元，加上她和妹妹的薪水都不高，所以本有意買套房，只是家人得知後，卻堅持要買透天厝，因此她就想知道，全家住套房會太過分嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「買套房、全家住可以嗎」為標題發文，提到爸媽本來住在透天厝，但因為土地產權的問題，要被賣掉了，而他們能拿到的錢大概是100至200萬元。原PO和妹妹目前在高雄上班，假日才會回家，考量到租屋不易，所以她提議乾脆買一間套房。

原PO進一步表示，因為她和妹妹收入不高，加上父母沒有保險，若要買透天或大坪數公寓，擔心房貸壓力會非常沉重，然而她的提議卻遭到家人反對，堅持要她和妹妹貸款買透天。因此她就想知道，全家人住在一間套房內，會太過分嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「預算有限，沒有什麼可不可以的吧，不可以還是得可以，或者就只能屋齡向上看，找老屋」、「我姑姑女兒就是買套房給她住，有多少錢做多少事」。也有網友認為，「先說服父母租屋兩、三年試試看，就說是近期不好貸款，讓他們了解現在的房市情況跟他們年輕時不一樣」、「讓他們先租屋，你可以先跟父母講清楚預算上限」、「乖乖租個三房吧，透天根本買不起」。