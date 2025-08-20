七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名私校接手

▲台中南七期、大墩七街上一座有著粉紅城堡外觀的幼兒園爆出明年1月底將歇業的消息。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中南七期、大墩七街上一座有著粉紅城堡外觀的幼兒園爆出明年1月底將歇業的消息，不少人認為該地點相當良好，應是建商出手，不過據了解，該幼兒園應是同業之間轉手，致電該幼兒園，對方僅禮貌回應「不接受採訪」，不過房仲認為，以目前景氣以及該土地使用效率，對建商沒有吸引力。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

這間粉紅城堡外觀的幼兒園被家長指控，明年1月底要歇業，原因是他們被收購買走了，影響將近50名小朋友，讓家長傷透腦筋，更醞釀要集體抗議。不過最新消息指出，接手的為另一間台中相當知名的私校。

經查，該土地約540坪，使用分區為容積率220%的住二建地，地點位於大墩七街與惠文路口，不僅是角地，更直面文心森林公園，周邊也都是豪宅產品，預估土地價格最高達13億元。

▲昨天消息一傳出，就有不少人來詢問買家是誰，在地推測應是同業轉手。（圖／記者陳筱惠攝）

詢問附近的房仲業者，對方表示：「昨天消息一傳出，就有不少人來詢問買家是誰，該地傳出想要易手多次，過去是家族經營，近期才剛完成『贈與』的動作集中產權，以目前幾個大型建商都未傳出購買消息，推測應是同業轉手。」

七期資深房仲謝兒政則評估：「該地以目前市況來看，建商沒有多大興趣，住二容積僅220％，可蓋14層大樓，若有危老以及住變商的優勢，每坪土地單價可估到250萬元，不過以目前狀況加上屋齡14年，還算新，土地每坪若能出售到180萬元已經很頂了。」

▲該地以目前市況來看，建商沒有多大興趣，住二容積僅220％，可蓋14層大樓，若有危老以及住變商的優勢，每坪土地單價可估到250萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

但謝兒政說：「該地點位佳，雖然僅500坪左右，但若景氣回到過去，該地絕對有200萬元身價。」記者也詢問多家上市櫃、豪宅建商，確實無人出手。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案