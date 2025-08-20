ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名私校接手

▲▼大墩七街,惠文路,鹿鳴幼兒園 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中南七期、大墩七街上一座有著粉紅城堡外觀的幼兒園爆出明年1月底將歇業的消息。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中南七期、大墩七街上一座有著粉紅城堡外觀的幼兒園爆出明年1月底將歇業的消息，不少人認為該地點相當良好，應是建商出手，不過據了解，該幼兒園應是同業之間轉手，致電該幼兒園，對方僅禮貌回應「不接受採訪」，不過房仲認為，以目前景氣以及該土地使用效率，對建商沒有吸引力。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

這間粉紅城堡外觀的幼兒園被家長指控，明年1月底要歇業，原因是他們被收購買走了，影響將近50名小朋友，讓家長傷透腦筋，更醞釀要集體抗議。不過最新消息指出，接手的為另一間台中相當知名的私校。

經查，該土地約540坪，使用分區為容積率220%的住二建地，地點位於大墩七街與惠文路口，不僅是角地，更直面文心森林公園，周邊也都是豪宅產品，預估土地價格最高達13億元。

▲▼大墩七街,惠文路,鹿鳴幼兒園 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲昨天消息一傳出，就有不少人來詢問買家是誰，在地推測應是同業轉手。（圖／記者陳筱惠攝）

詢問附近的房仲業者，對方表示：「昨天消息一傳出，就有不少人來詢問買家是誰，該地傳出想要易手多次，過去是家族經營，近期才剛完成『贈與』的動作集中產權，以目前幾個大型建商都未傳出購買消息，推測應是同業轉手。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲謝兒政則評估：「該地以目前市況來看，建商沒有多大興趣，住二容積僅220％，可蓋14層大樓，若有危老以及住變商的優勢，每坪土地單價可估到250萬元，不過以目前狀況加上屋齡14年，還算新，土地每坪若能出售到180萬元已經很頂了。」

▲▼大墩七街,惠文路,鹿鳴幼兒園 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該地以目前市況來看，建商沒有多大興趣，住二容積僅220％，可蓋14層大樓，若有危老以及住變商的優勢，每坪土地單價可估到250萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

但謝兒政說：「該地點位佳，雖然僅500坪左右，但若景氣回到過去，該地絕對有200萬元身價。」記者也詢問多家上市櫃、豪宅建商，確實無人出手。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

關鍵字：幼兒園台中轉手風波家長抗議建商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

訂3人房來9人！顧客拒補差額...還洗1星負評稱「親子不友善」

花蓮某民宿業者控訴，有客人預訂完3人房後，一直拒絕與他們聯繫，等到入住當天，人數竟從3人變成9人，不僅拒絕補差額，還當眾咆哮「難不成要讓其他人在外面流浪嗎！」事後更在Google評論留1星負評，讓業者感到相當傻眼。

22分鐘前

營歌餘屋賣壓暴增47%！　中和反降13%去化最順暢

觀察央行第七波打炒房前後，新北市各區的5年內新成屋待售量，鶯歌增加261戶，大幅增加47%。中和則減少了198戶，減少13%，為新北市銷售去化最理想的區域。

35分鐘前

突破「演算法」限制精準投放，房屋刊登3天成交！

在數位廣告充斥的時代，近期房仲業者透過分眾傳媒的社區螢幕廣告，刊登短短3天就簽約成交，為產業投下震撼彈。這場成交案例絕非巧合，而是分眾傳媒獨有的「AI社區直達」策略—突破演算法，直接滲透到物件周邊居民的日常生活圈。

44分鐘前

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名私校接手

台中南七期、大墩七街上一座有著粉紅城堡外觀的幼兒園爆出明年1月底將歇業的消息，不過據了解，該幼兒園應是同業之間轉手，致電該幼兒園，對方僅禮貌回應「不接受採訪」，不過房仲認為，以目前景氣以及該土地使用效率，對建商沒有吸引力。

1小時前

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」涉及不法吸金案，旗下子公司「龍海生活事業」因對外向民眾推銷各類型契約商品，多年來非法吸金，名下整棟隔為48間套房的大地坪透天，因「清償債務」遭法拍，底價3816.6萬元，26日進行四拍，半年底價大砍一半。

1小時前

購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

買房最怕遇到「裝熟區」！建商代銷說得天花亂墜，買了才發現建設不到位、生活機能遙遙無期。究竟市場上哪些區域是「真熱區」，哪些又是「假熱區」？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，聯手揭露房市「裝熟區」的辨識之道。

3小時前

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失

位於台中市台灣大道與惠中路口，是車流量相當大的核心黃金路口，過去行經該路段，皆是滿滿的帆布廣告，而刊登價格一塊月租約20萬元，近日出現罕見景象，廣告招牌目前已全部撤下，引發市場熱議。

3小時前

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

近期在央行信用管制下銀行房貸量能緊縮，民眾面臨貸不到房貸、貸款成數不足或需排隊撥款等困境，經盤點13家銀行房貸授信政策，只剩3家尚有額度不必等待撥款，成為房貸族的心頭好。

13小時前

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

暑假期間，許多大人會帶小孩到外縣市旅遊，就有花蓮的民宿業者指出，一組旅客預訂家庭房，登記3人入住，到了入住當天，一直聯繫不到旅客，只能在民宿乾等，晚上九點多客人突然抵達，人數從3人變成9人，於是請客人補差額，客人拒絕後不斷咆哮「要怎麼住是我們的事」，事後還在Google評論留一星負評。

18小時前

房市冷靜期來襲　褚學忠：建商倒閉潮浮現冰山一角

央行限貸讓全台交易大降溫，開始有建商陸續傳出資金鏈斷裂導致停工、倒閉，鉅陞國際開發董座褚學忠直言：「市場僅剩剛性需求支撐，現在看到（倒閉）只是冰山一角，預估未來還會持續發生。」

19小時前

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

限貸困境未解　貸款戶曝銀行新招..

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價..

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣..

1.8億入手賣8億！　「人蔘王..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

新北第一間「客美多咖啡」　插旗..

ETtoday房產雲

最新新聞more

訂3人房來9人！顧客拒補差額還..

營歌餘屋賣壓暴增47%！　中和..

精準投放房屋刊登3天成交

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名..

五互集團子公司涉吸金　48套透..

購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿..

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣..

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮..

訂家庭房3人住「現場硬擠9人」..

房市冷靜期來襲　褚學忠：建商倒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366