擴大基地開大招！　中和都更案納入「不符資格9層華廈」

▲新北中和基地近千坪的都更案「和御」，僅花1年多就整合成功。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

都更整合困難，雙北基地近千坪的都更案相對少數，但中和指標案僅靠1年多就整合成功。建商業者分享該案背後有趣的故事，原來基地規模僅600多坪，為擴大基地，併入一棟屋齡僅10多年、不符都更資格的9層華廈，相當罕見。

雙北老屋多，都更重建腳步刻不容緩，但整合是一門大學問，要整合足夠方正完整的基地更是困難，今年在新北中和公開銷售的「和御」就是一都更案，基地廣達923坪，且據建商透露，僅整合1年多就搞定了。

「和御」基地位於連城路，由嘉潤建設、峻勝建設共同投資興建，規劃3棟地下6層、地上22層住宅，總計315戶住家，建商分回總銷約43億元，算是新北市規模頗大的都更案，並於今（20日）動工。

峻勝建設總經理許淵勝透露：「起初該案整合規模只有600多坪，但為了讓基地更大、更完整，我們併入了一棟基地近200坪的9層華廈，特別的是，這棟建物屋齡僅10多年，不符合都更改建資格，但仍與我們合作了。」





▲都更案「和御」併入了一棟不符都更資格的9層華廈。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

嘉潤建設總經理賴嘉鴻表示：「這棟華廈礙於臨路條件，容積率無法用滿，地主們也認為現在不一起重建，以後重建效益也不大了，因此一同加入。」

賴嘉鴻表示：「就我們的立場，當然是希望基地越完整越好，能規劃出更好的產品，雖然這棟華廈換不到容獎，但我們給地主的條件仍與一坪換一坪落差不大。」

賴嘉鴻坦言：「加入這棟華廈，基地擴張成近千坪後，雖然對公司利潤來說僅微幅增加一點點，但其他的外溢效益高，除了解決地主們的苦惱，也讓建案規模更大更完整，給客戶更好的產品，對整體市容也有幫助。」

▲嘉潤建設總經理賴嘉鴻（左）、峻勝建設總經理許淵勝（右）接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

