ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

海砂屋即將再重生　桃園正光花園新城「公辦都更」同意達96％　

▲桃園正光花園新城公辦都更案，即起公開閱覽

▲正光花園新城公辦都更基地。（示意圖／住都中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市住宅及都市更新中心推動桃園區正光花園新城公辦都更案，即起至8月27日辦理招商文件公開閱覽，公開徵求出資人。住都中心表示，公辦都更基地位於桃園區中正段1292地號等17筆土地，由該中心擔任實施者，採權利變換方式進行都更，投資金額預估約55億，期業界攜手成就桃園第一件民間社區申請公辦都更、防災都更的案件。

住都中心20日指出，該案基地位於桃園區正光路與延壽街間，與目前正興建中的正光路警察宿舍公辦都更案相接，距桃園火車站、南桃園交流道均在10分鐘車程內，未來台鐵地下化中路車站車程6分鐘，鄰近武陵高中、中興國中等學區，東有市府商圈，南近縱貫公路，發展潛力十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園正光花園新城公辦都更案，即起公開閱覽

▲正光花園新城公辦都更模擬圖。（住都中心提供）

又，正光花園新城於30年前被判定為海砂屋，住戶均期待透過公辦都更來改善居住安全的疑慮，基地面積7,750平方公尺的該案，屬第二種住宅區，建蔽率60%、容積率240%；住都中心已辦理多場說明會，並啟動社區駐點工作站，持續調查房型需求及安置需求。目前同意都更戶數186戶，佔全部195戶之95.88%；地主同意比例亦達93%。

未來將呼應綠建築、零碳建築思維，結合建築設計手法，成為桃園市淨零碳都更建築之標桿，結合正光路警察宿舍都更基地，打造大面積開放空間，形塑舒適友善人行步道動線，打造綠色友善環境。

關鍵字：桃園正光花園新城公辦都更公開閱覽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡被抓到　連補帶罰慘噴135萬

弄巧成拙！北區國稅局指出，近期查獲有民眾小張（化名）拿假造的房屋修繕發票抵減房屋買賣所得，但因國稅局揪出2大疑點，被查到漏報房地合一稅的事實，連補帶罰共噴135萬元，稅務人員指出，「小張原始申報的房地合一所得只有120萬元，補罰金額高出原申報額。」

1小時前

海砂屋即將再重生　桃園正光花園新城「公辦都更」同意達96％　

桃園市住宅及都市更新中心推動桃桃園區正光花園新城公辦都更案，即起至8月27日辦理招商文件公開閱覽，公開徵求出資人。住都中心表示，公辦都更基地位於桃園區中正段1292地號等17筆土地，由該中心擔任實施者，採權利變換方式進行都更，投資金額預估約55億，期業界攜手成就桃園第一件民間社區申請公辦都更、防災都更的案件。

2小時前

新青安7月受理件數跌破4千件　華銀逾11家分行受理成績抱蛋

新青安愈來愈難貸。雖然央行、財政部等政府單位都發出聲明指沒有限制新青安貸款政策，但財政部統計，今年7月八大行庫受理新青安件數退至3865件，失守4千件大關，金額降至326.16億元，為開辦以來單月第3低水準，僅次於今年1、2月的成績。其中華南銀行全台185家分行中有至少11家分行受理件數抱蛋，再受爭議。

3小時前

批買賣雙方「自我感覺良好」　顏炳立：成交是不可能的任務

台灣房市在長達多年的多頭後，面臨急凍挑戰。戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「2025年的市場氛圍冷清，年度主題曲只能以《最後的火車站》來形容，包括買方縮手、賣方惜售，雙方都是6個字『自我感覺良好』，而仲介淪為阿湯哥，每天都是不可能的任務。」

8小時前

經營逾23年！金石堂北大店熄燈　店家曝「1願望」：延續我們故事

新北三峽北大特區的金石堂書店在當地經營逾23年，如今店家宣布熄燈，下月20日是最後營業日，這也讓不少三峽人不捨，紛紛留言表達感謝。店家指出，「如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家。」

9小時前

上半年解約件達去年7成　3區量體衝高

2025年上半年，全台預售屋解約案件累計達1339件，已經達到2024年全年總數1851件的7成以上。在六都之中，台中市、桃園市、高雄市名列前三，顯示過去房價快速上漲的地區，市場修正壓力劇增，信義房屋專家認為這波解約比例仍低於2％，屬於相對有限的範圍。

9小時前

擴大基地開大招！　中和都更案納入「不符資格9層華廈」

都更整合困難，雙北基地近千坪的都更案相對少數，但中和指標案僅靠1年多就整合成功。建商業者分享該案背後有趣的故事，原來基地規模僅600多坪，但併入了一棟屋齡僅10多年、不符都更資格的9層華廈，相當罕見。

11小時前

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣開價5字頭

儘管台灣房市現階段買氣低迷，日本規模最大的地產開發商三菱地所株式會社卻逆勢操作，首度插旗南台灣住宅市場，攜手郡都集團合作開發漢神百貨附近新案「郡都大成」，該案總投資額30億元，預計9月正式公開銷售，外界預估，開價將站上5字頭。

12小時前

租約到期+都更！愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了

經營25年的愛買忠孝店，因租約到期以及都更因素，將於9月30日結束營業，即日起推出全館出清回饋，消息一出讓在地居民不捨「20多年的回憶沒了」。另外，愛買忠孝店熄燈後，全台剩13間門市，台北市僅剩景美店。

12小時前

訂3人房來9人！顧客拒補差額...還洗1星負評稱「親子不友善」

花蓮某民宿業者控訴，有客人預訂完3人房後，一直拒絕與他們聯繫，等到入住當天，人數竟從3人變成9人，不僅拒絕補差額，還當眾咆哮「難不成要讓其他人在外面流浪嗎！」事後更在Google評論留1星負評，讓業者感到相當傻眼。

12小時前

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

限貸困境未解　貸款戶曝銀行新招..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

渣打中壢環北分行1.6億易主　..

桃園正光花園新城公辦都更案　即..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚..

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

七期粉紅城堡幼兒園易主　傳知名..

ETtoday房產雲

最新新聞more

拿假發票逃漏房地合一稅2處漏餡..

桃園正光花園新城公辦都更案　即..

新青安7月受理件數跌破4千件　..

批買賣雙方「自我感覺良好」　顏..

金石堂北大店熄燈　店家曝「1願..

上半年解約件達去年7成　3區量..

擴大基地開大招！　中和都更案納..

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣..

愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚..

訂3人房來9人！顧客拒補差額還..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366