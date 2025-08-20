海砂屋即將再重生　桃園正光花園新城「公辦都更」同意達96％　

▲正光花園新城公辦都更基地。（示意圖／住都中心提供）
記者楊淑媛／桃園報導
桃園市住宅及都市更新中心推動桃園區正光花園新城公辦都更案，即起至8月27日辦理招商文件公開閱覽，公開徵求出資人。住都中心表示，公辦都更基地位於桃園區中正段1292地號等17筆土地，由該中心擔任實施者，採權利變換方式進行都更，投資金額預估約55億，期業界攜手成就桃園第一件民間社區申請公辦都更、防災都更的案件。
住都中心20日指出，該案基地位於桃園區正光路與延壽街間，與目前正興建中的正光路警察宿舍公辦都更案相接，距桃園火車站、南桃園交流道均在10分鐘車程內，未來台鐵地下化中路車站車程6分鐘，鄰近武陵高中、中興國中等學區，東有市府商圈，南近縱貫公路，發展潛力十足。
▲正光花園新城公辦都更模擬圖。（住都中心提供）
又，正光花園新城於30年前被判定為海砂屋，住戶均期待透過公辦都更來改善居住安全的疑慮，基地面積7,750平方公尺的該案，屬第二種住宅區，建蔽率60%、容積率240%；住都中心已辦理多場說明會，並啟動社區駐點工作站，持續調查房型需求及安置需求。目前同意都更戶數186戶，佔全部195戶之95.88%；地主同意比例亦達93%。
未來將呼應綠建築、零碳建築思維，結合建築設計手法，成為桃園市淨零碳都更建築之標桿，結合正光路警察宿舍都更基地，打造大面積開放空間，形塑舒適友善人行步道動線，打造綠色友善環境。
