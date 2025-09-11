房市冷颼颼　建商布局都更、危老案

▲中和指標推案「和御」動土，在寒冷房市衝出佳績。（圖／鏡週刊提供，下同）

國內房市冷颼颼，建商推案也暫緩，業者最新統計，7月預售案只剩600多億元。不過，建商近年轉向積極布局都更、危老案求生，業者認為，市場剛性需求仍存在，重點還是在地點、產品。

《住展》公布7月北台灣新建案市況風向球，顯示持續衰退，預售屋推案量、成交組數、來客組數、待售建案數全數下滑，受到政府政策影響，國內建商保守以對，使得大型指標推案也相對稀少。

業者統計，雙北指標案則有台北市中正區豐基建設案，新北市中和都更案「和御」，土城聚泰、華固、花王建設案等案，中和都更案「和御」20日動土，業者透露，目前已售約七成，剛性需求仍存在，重點還是在地點、產品。

今年雙北指標案之一，由嘉潤建設攜手峻勝建設推出新北市中和都更案「和御」，表現不俗。展望後市，嘉潤建設董事長賴嘉鴻認為，只要對的地點、產品還是受消費者青睞。他指出，以中和地區來看，近年新案稀少，大量推案是20年前，中和又相對封閉、人口多、巷弄小，但生活機能強，在地客也不願搬離，因此產生龐大換屋需求。

賴嘉鴻透露，目前都更整合仍是不易，重點還是要和地主溝通，多理解，花一年多就順利整合為擁近千坪土地建案，未來仍會積極布局都更、危老案。至於房價仍居高不下，賴嘉鴻坦言，建商也不想推高價，前幾年市場過熱，是代銷賺到，建商還是期待穩漲。

位在中和連城路、新生街口的「和御」總銷約76億元，由於該案為都更合建，建商約可分回45億元，規劃興建2棟地上22層、地下6層大樓，主力坪數為16~39坪、2-3房格局，地主戶約約40~50戶，總價約1,388~2,588萬元。



